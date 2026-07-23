La GdF intensiva i controlli nelle località turistiche, sequestrati oltre 707 articoli contraffatti e non sicuri

Anche quest’anno, nel corso della stagione estiva, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza

ha coordinato, nell’ambito del più vasto piano di azione disposto dal Comando Regionale Calabria, una serie di

interventi soprattutto lungo i litorali costieri della provincia cosentina, attraverso un rafforzamento del

dispositivo permanente di controllo economico del territorio a contrasto dei fenomeni di illegalità economico finanziaria, a tutela delle imprese, commercianti, artigiani e, più in generale, degli operatori economici rispettosi

delle regole.

In tal senso, già nella prima fase del corrente mese di luglio, sono state appositamente impiegate 64 pattuglie,

anche per i controlli su strada ove si è proceduto alla identificazione di oltre 490 persone, controllando 339

veicoli e redigendo 5 verbali per infrazioni al codice della strada.

La precipua attività di Polizia Economico Finanziaria complessivamente svolta ha permesso, sinora, di

conseguire i seguenti ulteriori risultati:

nel contrasto alla contraffazione è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria un soggetto, intento alla vendita di

oltre 137 capi di abbigliamento, con falsa indicazione del “made in Italy”, sottoposti a sequestro penale;

in materia di sicurezza prodotti, sono stati sequestrati circa 570 articoli per la spiaggia, privi delle informazioni

obbligatorie previste dal Codice del Consumo, con contestuale contestazione delle relative sanzioni

amministrative;

nel contrasto al sommerso del lavoro, le attività ispettive hanno permesso di scoprire 15 lavoratori in “nero”,

consentendo di rilevare ipotesi di illecite esternalizzazioni di manodopera e di indebito sfruttamento dei

lavoratori;

in materia di controlli strumentali, eseguiti 153 interventi, con l’elevazione di 73 verbali irregolari per mancate

emissioni di documenti commerciali;

in materia di stupefacenti sequestrati circa 35 grammi di sostanze stupefacenti, in prevalenza costituite da

hashish e marijuana, segnalando, contestualmente, un soggetto all’Autorità Giudiziaria e nn.10 responsabili al

Prefetto.

L’impegno della Guardia di Finanza proseguirà nel corso della stagione estiva nel presidio della legalità

economica, nella tutela della concorrenza leale e dei consumatori e nel contrasto a ogni forma di abusivismo

commerciale