La GdF reggina confisca oltre 2,7 milioni di euro ad imprenditore condannato per associazione mafiosa
Il Comando Provinciale di Reggio Calabria ha dato esecuzione a un provvedimento di confisca definitiva,
emesso dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, che dispone la confisca definitiva di beni per un valore
complessivamente stimato in oltre 2,7 milioni di euro, riconducibili a un imprenditore reggino operante nel
settore del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari.
L’operazione trae origine dagli accertamenti patrimoniali condotti dal Nucleo di polizia Economico-Finanziaria
di Reggio Calabria su delega della locale Direzione Distrettuale Antimafia e costituisce la definizione, sotto il
profilo patrimoniale, delle risultanze istruttorie acquisite dalla medesima Autorità giudiziaria requirente nel
corso, in particolare, dell’operazione denominata “IL PADRINO”.
In specie, a seguito di quest’ultima indagine e quindi, sulla base del quadro investigativo emerso soprattutto
dalle prove dichiarative di collaboratori di giustizia, dai servizi di osservazione e dalle intercettazioni di colloqui
carcerari il predetto veniva condannato in via definitiva alla pena di anni otto di reclusione per il reato di
associazione di stampo mafioso, essendo stato ritenuto come organicamente inserito nella cosca “Tegano”.
Secondo le dichiarazioni convergenti di numerosi collaboratori di giustizia, l’affiliazione del medesimo risaliva
addirittura alla seconda guerra di ‘ndrangheta, a metà degli anni Ottanta quando operava come autista personale
di Giovanni Tegano, accompagnandolo anche ad incontri riservati di mafia, a conferma di un “regime di fiducia
e di assoluta fedeltà” che gli veniva ampiamente riconosciuto.
Nello specifico, l’imprenditore destinatario del provvedimento di confisca è risultato essere un “fedelissimo” del
boss, capace di mantenere i rapporti con importanti famiglie mafiose della provincia reggina, specialmente nella
zona ionica, grazie ai suoi collegamenti commerciali con rappresentanti di numerose cosche locali, anche
svolgendo il ruolo di “punto terminale della giostra delle imbasciate” finalizzate agli incontri con il citato capo
della cosca o con i reggenti dello stesso sodalizio criminale.
Tale rapporto fiduciario sarebbe risultato ulteriormente consolidato dai legami parentali con i vertici della
compagine criminale, essendo il soggetto nipote acquisito dello stesso capo-cosca.
La Corte d’Appello di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura Generale della Repubblica, con il
provvedimento appena eseguito, ha pertanto decretato la confisca definitiva di prevenzione dell’intero
patrimonio aziendale di 1 società operante nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, di 9
terreni siti in Reggio Calabria, 3 fabbricati (di cui 2 ubicati a Catanzaro ed 1 a Reggio Calabria), circa 110 mila
euro in contanti, nonché tutti i rapporti bancari/finanziari/assicurativi e relative disponibilità, per un valore
complessivamente stimato in circa 2,7 milioni di euro.