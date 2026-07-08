La GdF reggina confisca oltre 2,7 milioni di euro ad imprenditore condannato per associazione mafiosa

Il Comando Provinciale di Reggio Calabria ha dato esecuzione a un provvedimento di confisca definitiva,

emesso dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, che dispone la confisca definitiva di beni per un valore

complessivamente stimato in oltre 2,7 milioni di euro, riconducibili a un imprenditore reggino operante nel

settore del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari.

L’operazione trae origine dagli accertamenti patrimoniali condotti dal Nucleo di polizia Economico-Finanziaria

di Reggio Calabria su delega della locale Direzione Distrettuale Antimafia e costituisce la definizione, sotto il

profilo patrimoniale, delle risultanze istruttorie acquisite dalla medesima Autorità giudiziaria requirente nel

corso, in particolare, dell’operazione denominata “IL PADRINO”.

In specie, a seguito di quest’ultima indagine e quindi, sulla base del quadro investigativo emerso soprattutto

dalle prove dichiarative di collaboratori di giustizia, dai servizi di osservazione e dalle intercettazioni di colloqui

carcerari il predetto veniva condannato in via definitiva alla pena di anni otto di reclusione per il reato di

associazione di stampo mafioso, essendo stato ritenuto come organicamente inserito nella cosca “Tegano”.

Secondo le dichiarazioni convergenti di numerosi collaboratori di giustizia, l’affiliazione del medesimo risaliva

addirittura alla seconda guerra di ‘ndrangheta, a metà degli anni Ottanta quando operava come autista personale

di Giovanni Tegano, accompagnandolo anche ad incontri riservati di mafia, a conferma di un “regime di fiducia

e di assoluta fedeltà” che gli veniva ampiamente riconosciuto.

Nello specifico, l’imprenditore destinatario del provvedimento di confisca è risultato essere un “fedelissimo” del

boss, capace di mantenere i rapporti con importanti famiglie mafiose della provincia reggina, specialmente nella

zona ionica, grazie ai suoi collegamenti commerciali con rappresentanti di numerose cosche locali, anche

svolgendo il ruolo di “punto terminale della giostra delle imbasciate” finalizzate agli incontri con il citato capo

della cosca o con i reggenti dello stesso sodalizio criminale.

Tale rapporto fiduciario sarebbe risultato ulteriormente consolidato dai legami parentali con i vertici della

compagine criminale, essendo il soggetto nipote acquisito dello stesso capo-cosca.

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura Generale della Repubblica, con il

provvedimento appena eseguito, ha pertanto decretato la confisca definitiva di prevenzione dell’intero

patrimonio aziendale di 1 società operante nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, di 9

terreni siti in Reggio Calabria, 3 fabbricati (di cui 2 ubicati a Catanzaro ed 1 a Reggio Calabria), circa 110 mila

euro in contanti, nonché tutti i rapporti bancari/finanziari/assicurativi e relative disponibilità, per un valore

complessivamente stimato in circa 2,7 milioni di euro.