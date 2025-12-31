La GdF reggina sequestra 3,5 tonnellate di fuochi pirotecnici, denunciate 7 persone

Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria ha sequestrato circa tremila e

cinquecento chilogrammi di artifizi pirotecnici, petardi e bombe carta detenuti e trasportati in maniera

illecita, alcuni dei quali privi di ogni certificazione di sicurezza e risultati particolarmente pericolosi per

la salute degli acquirenti a causa del loro elevatissimo potenziale di deflagrazione.

I sequestri sono stati eseguiti dalle dipendenti unità operative competenti per area territoriale

(Compagnie di Palmi e Villa San Giovanni e Gruppo di Gioia Tauro) nel corso di una complessa

operazione repressiva sviluppata sulla base delle risultanze acquisite nell’ambito di una mirata attività

di intelligence e dei correlati riscontri investigativi eseguiti nell’ambito di una specifica intensificazione

dei servizi di controllo economico del territorio.

All’esito di tale azione di prevenzione e contrasto, principalmente orientata a tutela dei consumatori,

sono stati scoperti 7 soggetti che detenevano e trasportavano illegalmente il materiale pirotecnico,

anche destinato alla successiva rivendita.

In particolare, i reparti operanti hanno sottoposto a sequestro i suddetti artifizi pirotecnici, i petardi e le

bombe carta in quanto detenuti e trasportati in totale assenza delle previste autorizzazioni e delle

relative prescrizioni di sicurezza, all’interno di un garage annesso a una civile abitazione, a bordo di 3

autovetture e presso quattro esercizi commerciali con sede nell’hinterland tirrenico della provincia

reggina (Taurianova, Rosarno, Gioia Tauro e Bagnara Calabra).

All’esito delle operazioni, svolte sotto il coordinamento delle Procure della Repubblica di Reggio

Calabria e di Palmi, le citate 7 persone sono state denunciate per detenzione e trasporto illegale di

materiale esplodente.

Allo stato del procedimento e fatte salve le successive valutazioni in merito all’effettivo e definitivo

accertamento delle responsabilità, i competenti Giudici per le Indagini Preliminari di Reggio Calabria e

di Palmi, suffragando l’operato delle pattuglie operanti, hanno convalidato i sequestri.

Tutto il materiale sottoposto a sequestro è stato affidato in custodia a una ditta specializzata, allo

scopo di garantire le previste condizioni di sicurezza, in attesa della successiva distruzione.