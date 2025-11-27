La Gdf scopre false fatturazioni per oltre 88 milioni di euro a bancarotta fraudolenta per oltre 26 milioni di euro

I finanzieri del Comando Provinciale Cosenza hanno eseguito un’articolata attività investigativa che si è

conclusa con la segnalazione all’Autorità giudiziaria, di 43 persone fisiche e 26 persone giuridiche, in relazione

alla emissione/utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per oltre 88 milioni di euro, omessi

versamenti iva per oltre 3 milioni di euro, la rilevazione di indebite compensazioni d’imposta per circa 2,5

milioni di euro, nonché illeciti di bancarotta fraudolenta correlati alla “distrazione” dal patrimonio di due società

dichiarate fallite, di somme di denaro per oltre 26 milioni di euro in danno dell’Erario dello Stato.

In sintesi, l’attività anzidetta è originata da una verifica fiscale eseguita dalla Tenenza Guardia di Finanza di

Amantea, nei confronti di una delle suddette imprese che aveva trasferito la propria sede dalla provincia di

Milano a quella cosentina.

Nell’ambito di quell’ispezione amministrativa, in particolare, i finanzieri hanno rilevato e attenzionato alcuni

aspetti gestionali e contabili che sono poi confluiti in una più articolata attività di polizia giudiziaria, coordinata

dalla Procura della Repubblica di Milano e sviluppata dagli stessi militari della Guardia di Finanza di Amantea,

nei confronti di alcune imprese attive principalmente nel settore della logistica, con sede nelle province di

Milano e di Monza – Brianza.

In sintesi, quelle investigazioni hanno disvelato anche attraverso mirate indagini bancarie un complesso

sistema di false fatturazioni emesse da società rivelatesi prive di struttura imprenditoriale, a beneficio di altre

imprese che abbattevano fraudolentemente la propria base imponibile contabilizzando costi in realtà mai

sostenuti e, al contempo, veicolavano gli illeciti “risparmi” d’imposta sui conti correnti di altre società “cartiere”,

dove venivano prelevati per contanti, anche grazie ad una contabilità ad hoc, predisposta da alcuni professionisti

compiacenti.

Altresì, previo nulla osta dell’Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza ha esteso l’attività di polizia tributaria

nei confronti dei reali gerenti delle società coinvolte nei fatti di bancarotta e false fatturazioni, per la tassazione

dei proventi illecitamente conseguiti e il conseguente avvio delle procedure di recupero di una base imponibile,

ai fini delle imposte dirette, di circa 6 milioni di euro, e di oltre 10,6 milioni di euro ai fini dell’iva.

L’attività di servizio condotta dalle Fiamme Gialle cosentine testimonia il costante impegno del Corpo nel

contrasto all’evasione fiscale, che costituisce un ostacolo allo sviluppo economico perché distorce la concorrenza

e l’allocazione delle risorse, mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato e penalizza l’equità, sottraendo spazi

di intervento a favore delle fasce sociali più deboli.

Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione

alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.