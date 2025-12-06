La giornata del volontariato, lettera del portavoce Cosentini

Care associazioni,

care compagne e compagni di viaggio,

il 5 dicembre è stata la giornata del volontariato che arriva come una scia luminosa dentro il nostro cammino collettivo. E ogni anno ci ricorda una cosa semplice: questo territorio — la nostra provincia di Cosenza, con le sue valli generose, i suoi paesi che resistono, le sue città vive di contraddizioni e di slanci — cresce anche grazie a voi.

Dalle associazioni che lavorano nei quartieri popolani di Cosenza a quelle che animano i borghi dell’Esaro e del Savuto, dai gruppi attivi lungo le coste ai presidi nelle aree interne e nella Sila, nei nostri ATS Cosenza, Rende, Rogliano, San Marco Argentano, Montalto Uffugo, San Giovanni in Fiore, Acri… siete ovunque.

E ovunque portate ascolto, cura, creatività, coraggio.

Il volontariato oggi non è più solo “tempo donato”: è competenza, è attitudine alla trasformazione, è saper tenere insieme ciò che rischia di sfilacciarsi, è lavoro ed opportunità. È un modo di stare al mondo che parla di dignità, di comunità, di futuro. Di territori che non si arrendono.

E qui, nel cuore vivo della nostra provincia, risuonano perfette le parole di don Lorenzo Milani: “I care. Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica”

Perché questo è ciò che fate ogni giorno: vi sta a cuore la vostra comunità, vi stanno a cuore le persone, vi sta a cuore il futuro dei nostri territori. Questa giornata non è un traguardo, ma un invito.

Un invito a continuare a sperimentare, a formarsi, a coinvolgere energie nuove, a creare legami tra associazioni che magari non hanno mai collaborato. Un invito a immaginare il territorio non come una mappa di problemi, ma come un terreno fertile dove far germogliare bellezza sociale.

Siamo una rete ampia, vitale, testarda, visionaria.

Continuiamo a esserlo. Continuiamo ad aprire strade dove sembrano esserci solo vicoli ciechi. Continuiamo a credere che il volontariato sia una rivoluzione gentile ma potentissima — e che la provincia di Cosenza sia il posto giusto per farla crescere.

Prima di salutarci davvero, vi chiediamo un piccolo gesto che però vale moltissimo per la nostra rete: vi invitiamo a compilare il questionario di Mappatura delle associazioni aderenti al Forum del Terzo Settore di Cosenza. Ecco il link: https://forms.gle/G95TgchVj4g9EtBM8

È uno strumento fondamentale per conoscerci meglio, valorizzare ciò che facciamo e costruire insieme una rappresentanza più forte, più consapevole e più utile alle nostre comunità.

Contiamo sulla vostra partecipazione!

Per il Coordinamento

Francesco Cosentini

Portavoce Forum

Forum Territoriale Terzo Settore

Cosenza ed Hinterlad