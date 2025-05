La Giunta approva gli atti d’indirizzo dell’Estate Reggina

La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per azioni materiali ed da realizzarsi durante la stagione estiva 2025 a valere su Pn metro plus e città medie sud 2021 – 2027/ Poc Pon metro 2014/ 2020.

L’Amministrazione comunale, attraverso l’approvazione di questo atto amministrativo, potrà fattivamente individuare e dettagliare il programma di eventi da realizzare durante la stagione estiva, inclusi quelli per feste mariane a settembre, attraverso gli iter preposti per l’individuazione delle proposte.

Nel documento si propone di realizzare in particolare, a valere sulle risorse dei piani operativi PN plus 2021/2027 e POC Metro, le seguenti attività (riunite temporalmente e per location):



Periodo Estivo (12 luglio-21 settembre 2025)



1.Arena dello Stretto “Ciccio Franco”



a. Installazione di palco e rilascio dei relativi servizi, ivi compresi service audio e luci di base, fatte salve le eventuali specifiche necessità da soddisfare in ragione della natura dello spettacolo;



b. Deejay Set al tramonto che, anche con il coinvolgimento di lidi cittadini, si caratterizza con performance musicali e di animazione da parte di artisti, pure di caratura nazionale ed internazionale, così offrendo sin anche l’opportunità di crescita professionale ad aspiranti DJ selezionati per la partecipazione a uno specifico laboratorio experience promosso dall’Ente.



c. Festival di musica popolare “Radici – 2025”, dal 4 all’ 9 agosto;



d. Sunsetland Summer Festival, dall’11 al 20 agosto, caratterizzato da due filoni narrativi, Mediterraneo e Nuovi Suoni;



e. Festival “Cilea Liric & Classic Music Festival 2025”, dal 23 al 29 agosto;



f. Evento artistico con tecnologie innovative (spettacolo con droni);



2. Animazione territoriale, dal 15 luglio al 15 settembre, presso il territorio delle ex 14 circoscrizioni – al di là del “centro storico” – con finalità socializzante e rigenerativa di spazi all’aperto.



Feste Mariane (10-16 settembre)



a. Uno o più eventi musicali situato/i presso Piazza Indipendenza;



b. Mostra “La Madonna di Reggio – Culto, Cultura e Pietà Popolare”, Castello Aragonese.

La soddisfazione dell’ Assessore alla Programmazione Carmelo Romeo “con la delibera d’indirizzo sulle azioni materiali e immateriali, da realizzare nell’estate 2025, l’Amministrazione vuole chiaramente consolidare ed implementare il percorso già tracciato nella scorsa estate e nel Natale 2024 con riscontri importanti tra reggini e turisti.

Tutto questo ha dichiarato Romeo nell’ottica di far diventare sempre di più Reggio Calabria destinazione; con una visione strategica di azioni, per l’appunto, che migliorino qualitativamente e quantitativamente l’esperienza di chi viene a visitare la città.

Devo ringraziare, anzitutto, gli Uffici per il lavoro celere svolto che ci consente già ora di poter programmare in tempo”.

“Nel rafforzare i festival già lanciati nella scorsa annualità, con l’impegno di storicizzarli fa sapere Romeo abbiamo voluto inserirne uno nuovo che risponde ad uno degli elementi più suggestivi del nostro lungomare: il tramonto.

Da qui l’idea di Sunsetland Summer Festival caratterizzato da due filoni narrativi: quello mediterraneo e nuovi suoni.

In tal senso è prevista l’installazione di un palco fisso all’Arena dello Stretto; palco di impatto scenografico che sia di per sé una cornice per gli eventi, degna della cornice naturale già incantevole”.

“Dal mese di luglio, fino a dopo Festa di Madonna spiega l’assessore al tramonto ci sarà tutti i giorni un DJ set con l’esibizione sia di DJ locali che nazionali ed internazionali; il tutto coinvolgendo i lidi cittadini; confermati, quindi, i festival che tanto bene hanno fatto l’anno scorso: ad esempio il festival Radici per la musica popolare, il festival Cilea per la musica lirica e la musica classica.

Per la prima volta, anche nel periodo estivo, estenderemo l’esperimento già virtuoso del Natale scorso; quello, ovvero, di rendere protagoniste le periferie con animazione territoriale nelle 14 ex circoscrizioni attraverso specifici contributi per associazioni e soggetti che faranno proposte qualificate.

Anche quest’anno tornerà il Reggio Live Fest nel periodo di Festa Madonna, quindi dal 10 al 16 settembre”.

Il Sindaco Falcomatà: “Reggio Capitale della Cultura programma concreto che coinvolge tutta la città”

“Quest’anno la programmazione degli eventi estiva, come ci eravamo impegnati a fare, si potenzierà ed arricchirà con ulteriori e significativi eventi che si aggiungono a quelli già lanciati la scorsa stagione, con enorme successo di pubblico, con l’impegno di storicizzarli nel tempo.

Lo abbiamo fatto ed abbiamo aggiunto ulteriori festival ed iniziative; a partire da quella sulle circoscrizioni che vuole dare un segnale chiaro ai territori periferici di attenzione e sviluppo culturale armonioso e diffuso”.

“Reggio continua Falcomatà vuole essere veramente destinazione, diventando sempre più attrattiva grazie ad un’offerta variegata che tenga conto sia di fasce dì età che di target culturali differenti; la città, tutta, deve sentirsi coinvolta attivamente in questo processo.

Il programma strategico di Reggio Capitale della Cultura chiude il Sindaco viene ora concretizzato attraverso azioni mirate e diversificate; perché crediamo nella cultura come strumento in grado di rigenerare la comunità creando anche economia e sviluppo.

Un programma che vuole lasciare traccia sul territorio rispondendo ad una visione della città che deve diventare di tutti; per questo va accompagnato con uno sforzo che coinvolga ogni attore sociale per trasformarlo in importante opportunità collettiva sociale, culturale ed economica”.