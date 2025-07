La grande bellezza del Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro venerdì su Rai 1 Arte e natura

CATANZARO :: 16/07/2025 :: “Da amante della natura e appassionata d’arte, questo parco mi ha conquistata e non lo immaginavo così grande nel cuore della città”. È rimasta entuasiasmara della visita a Catanzaro, Gloria Aura Bortolini, conduttrice del programma televisivo “Camper”, in onda da lunedì a venerdì, alle ore 12:00 su Rai 1, con Peppone Calabrese in studio ed una squadra di inviati in viaggio per l’Italia.

Gloria Aura Bortolini, che presenta i parchi e giardini più belli d’Italia, durante la puntata in onda ogni venerdi, è rimasta colpita e incantata dalla bellezza e dalla grandezza del Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro – Parco Internazionale della Scultura Marca Open nel quale si è recata con la regista Rai Maria Russo, proprio per un servizio sul meraviglioso parco catanzarese. Il servizio andrà in onda venerdì prossimo. Ad accoglierla, il Presidente della Provincia di Catanzaro Mario Amedeo Mormile, la dirigente ing. Paola Fragale, il responsabile del parco Alessandro Juli e lo scultore Luigi Verrino.

Impegnati alle riprese, più impegnative per l’immancabile vento di Catanzaro, le più elevate professionalità: Lorenzo Ferrara, Walter Anastasio di Archimedia di Vittore Ferrara, e il grande Pino Iannì. Gloria Aura Bortolini, con la sua presenza e il suo sorriso, ha “illuminato” il parco.

A narrare sul rapporto di amicizia, durato mezzo secolo, fra Mimmo Rotella e Luigi Verrino, il giornalista Luigi Stanizzi che ha accompagnato la troupe televisiva davanti al busto bronzeo di Mimmo Rotella, realizzato proprio dallo scultore Luigi Verrino che ha voluto omaggiare così l’artista catanzarese famoso in tutto il mondo. Verrino nell’ occasione ha raccontato aneddoti inediti della vita dell’inventore del decollage. La scultura realizzata da Luigi Verrino, è collocata all’ingresso del parco, accanto alle opere degli scultori più famosi come Tony Cragg, Mimmo Paladino, Jan Fabre, Antony Gormley, Marc Quinn, Dennis Oppenheim, Michelangelo Pistoletto, Mauro Staccioli, Daniel Buren. Arte e natura, un connubio nel cuore del capoluogo della Calabria, da scoprire ogni giorno.