La grande moda protagonista nella Perla del Tirreno con la Tropea Fashion Week 2026

La suggestiva cornice di Tropea, perla della Costa degli Dei, ospiterà la quarta edizione della Tropea Fashion Week, l’attesa kermesse dedicata alla moda e al talento creativo che si svolgerà il prossimo 2 giugno 2026 presso Palazzo Santa Chiara, con inizio alle ore 21:00.

L’evento animerà la città già dal pomeriggio, quando le modelle sfileranno tra le caratteristiche vie del centro storico, offrendo ai numerosi turisti e visitatori un’anteprima esclusiva dello spettacolo serale.

Un’edizione ricca di novità e sorprese, organizzata per il quarto anno consecutivo dai patron Anna Patania, ideatrice e direttrice dell’evento, e Giulio Buccinà, con la direzione artistica e la conduzione affidate a Franco Buccinà.

Tra i momenti più attesi della serata, il riconoscimento conferito allo stilista Claudio Greco, premiato per il suo ruolo di Ambasciatore della Moda Calabrese. Per l’occasione presenterà una prestigiosa collezione composta da dodici abiti esclusivi.

La passerella vedrà inoltre protagonisti i giovani talenti della moda Emily Lo Iacono e Cristian Spinelli, che presenteranno le loro nuove collezioni. Sarà presente anche il designer Giuseppe Cupelli, mentre spazio sarà dedicato alle creazioni di Milva Rizzo, con una selezione di gioielli, e a un’esclusiva collezione di cravatte firmata da una stilista locale.

Numerosi gli ospiti attesi nel prestigioso parterre dell’ex convento, oggi sede di Palazzo Santa Chiara. Nel corso della manifestazione sarà inoltre assegnato un premio speciale all’attrice calabrese Mariana Lancellotti, apprezzata dal grande pubblico per le sue recenti interpretazioni nelle fiction Rai.

Gli organizzatori desiderano esprimere un sentito ringraziamento al Comune di Tropea, al Sindaco Giovanni Macrì, a tutti gli operatori coinvolti nell’organizzazione dell’evento, nonché alla Polizia Locale e al Comandante Dott. Papaliaper il prezioso supporto e la collaborazione.