La Lana che unisce: un filo di solidarietà scalda i cuori a Villa San Giovanni in vista della giornata europea

di Nicoletta Toselli

Villa San Giovanni (RC) – In vista della Giornata Europea della Lana del 9 aprile, un’iniziativa all’insegna del benessere e della solidarietà prenderà vita venerdì 5 aprile presso Creativity Mercerie di Villa San Giovanni. Una delegazione locale si riunirà per un “knitt”, una sessione di lavoro a maglia collettiva, con un obiettivo tanto semplice quanto nobile: dimostrare la forza aggregante e rilassante del lavoro manuale, soprattutto quando animato da un progetto comune di volontariato.

L’evento, aperto a tutti e completamente gratuito, vedrà i partecipanti impegnati nella realizzazione di morbidi “doudou”, piccoli oggetti transizionali pensati per i neonati pretermine ricoverati nei reparti della UOC Neonatologia e Terapia Intensiva del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Un gesto concreto di affetto e supporto per i piccoli pazienti e le loro famiglie, che sottolinea il valore terapeutico della lana, spesso definita “lanaterapia” per i suoi effetti benefici sul benessere individuale.

L’iniziativa non è solo un’occasione per celebrare le innumerevoli qualità di questo prezioso filato naturale, ma anche un’opportunità per sperimentare in prima persona come lavorare insieme a maglia possa diventare un’attività rilassante e gratificante, capace di creare un forte senso di comunità. Che siate esperti o principianti, l’invito è aperto a tutti coloro che desiderano contribuire con le proprie mani a un progetto di grande umanità.

“Crediamo fermamente nel potere della condivisione e nella capacità di un semplice gomitolo di lana di generare benessere e solidarietà,” spiegano gli organizzatori. “Realizzare questi doudou per i bambini prematuri è un modo tangibile per offrire un piccolo conforto in un momento delicato. Speriamo che in molti si uniscano a noi per condividere questa esperienza significativa.”

L’appuntamento è dunque fissato per venerdì 5 aprile presso Creativity Mercerie di Villa San Giovanni. Un’occasione imperdibile per scoprire i benefici della lana, imparare una nuova attività manuale e, soprattutto, contribuire con un gesto d’amore a scaldare il cuore dei più piccoli e delle loro famiglie.