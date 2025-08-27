CalabriaPolitica

La Lega Calabria conferma il proprio pieno e convinto sostegno al Presidente Roberto Occhiuto in vista delle prossime elezioni regionali

Lega Salvini Calabria

La Lega Calabria conferma il proprio pieno e convinto sostegno al Presidente Roberto Occhiuto in vista delle prossime elezioni regionali.

Ieri si è svolto un incontro alla presenza del Sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, dei dirigenti regionali e dei parlamentari della Lega. La riunione ha rappresentato un momento fondamentale per definire gli ultimi dettagli della lista elettorale e per tracciare il bilancio delle attività svolte sul territorio.

Grande apprezzamento è stato espresso per l’ampia partecipazione riscontrata e per le numerose disponibilità alla candidatura, giunte non solo da referenti politici, ma anche da esponenti della società civile: un chiaro segnale della crescente fiducia riposta nella Lega e del suo radicamento capillare in tutta la Calabria.

Un ringraziamento particolare è dovuto al leader nazionale Matteo Salvini, la cui attenzione costante nei confronti della Calabria si è concretizzata in risultati tangibili per la regione grazie agli imponenti investimenti infrastrutturali: oltre 30 miliardi per strade, autostrade e ferrovie, la progettazione dell’alta velocità fino a Reggio Calabria, i lavori sulla Statale 106 e sull’autostrada A2, il potenziamento degli aeroporti di Reggio e Lamezia, il rafforzamento del porto di Gioia Tauro e l’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto.

Questi primi successi infrastrutturali costituiscono un vantaggio concreto per i calabresi, migliorando la mobilità, l’accessibilità, la sicurezza e l’attrattività economica e turistica della regione.

La Lega Calabria, compatta e determinata, proseguirà il proprio impegno al fianco del Presidente Occhiuto per dare seguito a un progetto di buon governo riconosciuto e apprezzato, valorizzando ogni opportunità per il progresso dei cittadini calabresi.

Molto ancora c”e da fare come l’elettrificazione della linea ferroviaria Sibari-Crotone, lo sviluppo dell’alta velocità Salerno-Reggio Calabria e la modernizzazione strategica della Statale 106, incluse opere di ingegneria avanzata come i viadotti e la Lega è pronta a continuare il percorso virtuoso realizzato in Calabria negli ultimi 4 anni.

