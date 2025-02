La Leonida Edizioni pubblica “Il prescelto ossia l’occasione fa il salvatore” di Andrea Greganti

La casa editrice accoglierà nel proprio catalogo il nuovo libro dello scrittore montemarcianese Andrea Greganti.

Di seguito un estratto del romanzo:

“La storia è fatta di imprese epiche, ma anche di piccoli grandi gesti, e alcuni di questi sono determinanti per orientare il corso degli eventi.

Il fato, che ci si creda o no, è ineluttabile, ma a decidere il tragitto della vita è la casualità o siamo noi con le nostre azioni? Il destino non è altro che uno spettatore inerme di fronte alla lotta tra il bene e il male? Il tempo può davvero guarire tutto? … Anche il rimorso per azioni riprovevoli?

Questi sono alcuni degli interrogativi che accompagnano le vicende che ruotano attorno al protagonista, coinvolto in avventure oltre l’inverosimile, in un turbine spaziotemporale che ha origine seicentosessantasei anni prima.

La sua arma è la conoscenza.

Tuttavia, a volte non basta: la fortuna aiuta gli audaci, anche quelli alieni […]”

Cenni biografici sull’autore:

Andrea Greganti è nato a Montemarciano, in provincia di Ancona, nel 1970.

Diplomato al Conservatorio di Pesaro e laureato nella facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna, è musicista, insegnante di clarinetto e direttore di bande musicali.

Affianca l’attività di studio sulla storia del clarinetto a quella del collezionismo relativa a questo strumento. Suoi articoli sono presenti nella rivista francese Larigot e una sua intervista compare nella rivista statunitense The Clarinet.

“Il prescelto ossia L’occasione fa il salvatore” è il suo primo romanzo.