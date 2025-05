La “Longevity City” arriva al Salone del Libro di Torino: dieci punti per vivere meglio

di Nicoletta Toselli

Un modello di città più sana, longeva e a misura d’uomo: è questo il cuore di Longevity City. Dieci punti strategici per migliorare la qualità della vita, il volume firmato da Teresa Pandolfi e Giovanni Misasi, edito da Bartolina Editore, che sarà protagonista della XXXVII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino.

La presentazione ufficiale è in programma per lunedì 19 maggio alle ore 13:00, nello stand della Regione Calabria (Padiglione Oval), all’interno del ciclo di incontri dedicati al tema “La Calabria che siamo”. Un’occasione di confronto su tematiche di grande attualità, tra cui la salute ambientale, la sostenibilità urbana e il benessere delle comunità. L’evento è consultabile anche sul sito ufficiale del Salone, a questo link: salonelibro.it – Teresa Pandolfi e Giovanni Misasi.

Il libro, già presentato in vari contesti culturali, propone un metodo operativo e scientifico che punta a trasformare le città in spazi più inclusivi e vivibili, favorendo la prevenzione, l’invecchiamento attivo e la qualità della vita. Un lavoro che unisce rigore scientifico e visione sociale, frutto di anni di ricerca e di osservazione diretta delle esigenze contemporanee.

Longevity City è anche il perno del più ampio progetto “Borghi del Benessere – Longevity City”, promosso dall’Associazione Scientifica Biologi Senza Frontiere, da tempo impegnata nella diffusione della cultura della salute e della sostenibilità come motori di sviluppo locale.

Per la Calabria, la partecipazione al Salone del Libro si traduce in una vetrina importante: testimonianza di una regione che innova, propone visioni e partecipa con idee concrete alla costruzione di un futuro più sano e sostenibile, a partire dai propri territori.