Reggio Calabria

La magia del Natale accende Borgo Croce, dove la favola del Natale prende vita.

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio3 ore fa
48 minuto di lettura
natale borgo croce

natale borgo croce

Borgo Croce si trasforma nel Villaggio di Natale: dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, dopo il successo
delle ultime due edizioni, che hanno accolto oltre 30.000 visitatori, Borgo Croce è pronto a brillare
nuovamente con il Villaggio di Natale 2025, un appuntamento imperdibile per famiglie, bambini e amanti
dell’atmosfera natalizia.

L’evento prenderà il via il 7 dicembre alle ore 17:00, con la cerimonia inaugurale, l’accensione dell’albero e
delle luminarie e l’arrivo scenografico di Babbo Natale accompagnato dagli elfi. Un momento suggestivo
che aprirà un mese di magia, spettacoli e tradizione.

Cosa troverai al Villaggio di Natale

  • La Casa di Babbo Natale, per incontri e foto
  • Mercatini artigianali con prodotti tipici e idee regalo
  • Area food & drink con dolci, specialità locali e vin brulé
  • Spettacoli, musica e animazione ogni weekend
  • Laboratori creativi per bambini
  • Aree selfie e installazioni luminose

Il Villaggio di Natale di Borgo Croce si conferma tra gli eventi più attesi dell’inverno: un luogo dove luci,
suoni e colori si fondono creando un’atmosfera unica, perfetta per vivere momenti indimenticabili.

Dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Aperto tutti i giorni dalle 17:00, con eventi speciali nei weekend e nelle festività.

Evento realizzato in collaborazione con:

  • AGL Consulting srl
  • OHS services di Mario Minniti
  • Puliservice srl
Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio3 ore fa
48 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio