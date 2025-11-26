La magia del Natale accende Borgo Croce, dove la favola del Natale prende vita.
Borgo Croce si trasforma nel Villaggio di Natale: dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, dopo il successo
delle ultime due edizioni, che hanno accolto oltre 30.000 visitatori, Borgo Croce è pronto a brillare
nuovamente con il Villaggio di Natale 2025, un appuntamento imperdibile per famiglie, bambini e amanti
dell’atmosfera natalizia.
L’evento prenderà il via il 7 dicembre alle ore 17:00, con la cerimonia inaugurale, l’accensione dell’albero e
delle luminarie e l’arrivo scenografico di Babbo Natale accompagnato dagli elfi. Un momento suggestivo
che aprirà un mese di magia, spettacoli e tradizione.
Cosa troverai al Villaggio di Natale
- La Casa di Babbo Natale, per incontri e foto
- Mercatini artigianali con prodotti tipici e idee regalo
- Area food & drink con dolci, specialità locali e vin brulé
- Spettacoli, musica e animazione ogni weekend
- Laboratori creativi per bambini
- Aree selfie e installazioni luminose
Il Villaggio di Natale di Borgo Croce si conferma tra gli eventi più attesi dell’inverno: un luogo dove luci,
suoni e colori si fondono creando un’atmosfera unica, perfetta per vivere momenti indimenticabili.
Dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Aperto tutti i giorni dalle 17:00, con eventi speciali nei weekend e nelle festività.
Evento realizzato in collaborazione con:
- AGL Consulting srl
- OHS services di Mario Minniti
- Puliservice srl