La memoria ritrovata al Brefotrofio di Reggio Calabria tra storia e rinascita

“Vogliamo ricostruire la storia e la memoria non solo di un luogo, di eventi e persone che, seppur orfani, sono stati figli della nostra città.

Vogliamo creare consapevolezza, coscienza e senso critico in una comunità che vive il presente e si affaccia al futuro guardando i fondamenti della propria identità individuale e collettiva nel rispetto della vita e dell’esistenza di ogni essere umano”.

“Nei prossimi mesi ha spiegato proveremo a recuperare documenti, fotografie, testimonianze orali e materiali d’archivio per ricomporre la genesi e l’evoluzione dell’ex Brefotrofio provinciale, oggi sede del Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi”, che rappresenta un luogo di profonda stratificazione storica e simbolica”.

“Da struttura destinata all’accoglienza di neonati abbandonati e bambini in difficoltà ha ricordato Quartuccio è oggi custode di opere d’arte confiscate alla criminalità organizzata, trasformandosi in centro di promozione della legalità e della cultura.

Tuttavia, la memoria della sua originaria funzione rischia di andare perduta e noi abbiamo l’obbligo di evitare che ciò possa accadere. Promuoveremo, quindi, una riflessione collettiva sulla storia dell’infanzia istituzionalizzata e sul valore del recupero sociale e culturale dei luoghi”.

“Lo faremo ha spiegato il consigliere metropolitano realizzando un archivio digitale e fisico della memoria del brefotrofio, recuperando testimonianze dirette e indirette di ex ospiti, operatori, residenti, studiosi, realizzando una mostra temporanea (fisica e virtuale) all’interno del Palazzo della Cultura, coinvolgendo le scuole, l’università e le associazioni locali in attività di ricerca e divulgazione e pubblicando un memoriale in grado di racchiudere e raccontare il senso di questo imponente lavoro di ricerca”.

“Non sarà affatto semplice ha continuato Quartuccio e, per questo, ci rivolgiamo ai reggini, agli ex ospiti del brefotrofio ed ai loro familiari, a studenti, ricercatori, storici, visitatori del Palazzo della Cultura ed associazioni per i diritti dell’infanzia e della memoria.