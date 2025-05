“La mia speranza siete voi”: emozione e impegno al Liceo Scientifico Filolao di Crotone con Salvatore Borsellino

Nella mattinata del 28 aprile, si è tenuto presso l’auditorium del liceo scientifico Filolao di Crotone, un incontro formativo dai profondi risvolti civici, incentrato sui temi della legalità e della cittadinanza responsabile alla presenza dell’ing. Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo Borsellino, di autorità civili, religiose, militari, dei docenti e degli studenti. Il progetto da cui è scaturito l’epilogo della giornata è partito da lontano, nell’ anno scolastico 2023/2024, quando il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani invitò le scuole ad aderire all’iniziativa “#inostristudentiraccontanoimartiridellalegalità”. Da allora gli studenti del liceo scientifico Filolao hanno appassionatamente ricercato, studiato e onorato le vicende inerenti a tante vittime innocenti delle mafie, realizzando più di 300 articoli, pubblicati su diverse testate nazionali. Da tale impegno è sortito un e-book (https://www.epubeditor.it/ebook2/300469.html) che ha determinato l’encomio del Quirinale e suscitato l’attenzione commossa dell’ing. Salvatore Borsellino, il quale ha inteso incontrare i giovani del liceo, promotori di una simile lodevole attività. Lo scambio dialettico tra i giovani e Salvatore Borsellino, sul filo della memoria e tanta attenzione per l’attualità e le prospettive future, ha davvero coinvolto emotivamente l’uditorio, soprattutto quando l’ingegnere ha esortato i giovani presenti ad amare il proprio contesto territoriale, anche quando l’impulso di andare via è molto forte. Ricordando il fratello, ne ha raccontato l’integrità del suo attaccamento al lavoro, da non considerarsi eroismo, ma senso del dovere, che dovrebbe alimentare l’operato di ciascuno di noi; inoltre ha speso parole di elogio per tutto l’e-book e in particolare per l’articolo commemorativo dedicato a suo fratello, esortando con viva commozione i giovani a perseguire gli ideali di legalità e onestà intellettuale e morale.

Momenti toccanti sono stati gli interventi della dott.ssa Maria Stefania Caracciolo, Assessore Regionale all’Istruzione, che si è associata alle parole di encomio del Quirinale per l’ebook, esprimendo anche il vivo apprezzamento da parte del Presidente della Regione Calabria, dott. Roberto Occhiuto, nei confronti degli studenti del Filolao e del mons. Serafino Parisi, vescovo di Lamezia Terme, il quale, collegandosi alle parole di Salvatore Borsellino, ha ribadito che l’eroismo consiste nella correttezza, nel rispetto del prossimo e delle regole condivise.

Il Presidente del CNDDU, Romano Pesavento, ha dichiarato: “Oggi abbiamo assistito a un momento di grande arricchimento umano e civile. Gli studenti delle classi II D, IV C e IV G del liceo scientifico Filolao, seguiti dalla prof.ssa Stefania Pizzuto durante l’intero percorso, rappresentano una luce di speranza per il nostro Paese, in quanto memori del passato e predisposti per raccogliere il testimone di chi ha donato la propria vita per la giustizia e la libertà.”

Numerosi gli ospiti intervenuti all’incontro, tra cui: la dott.ssa Angela Maria De Renzo, Assessore Comunale all’Ambiente di Crotone; la dott.ssa Mariastella Fedele, Direttore della Casa Circondariale di Crotone; il dott. Giuseppe Raimondino, Comandante del Reparto Polizia Penitenziaria, e il dott. Francesco Tisci, Vice Comandante Polizia Penitenziaria; il dott. Mario Lanzaro; il dott. Amedeo Gigante, Capo di Gabinetto della Provincia di Crotone; il dott. Donato Pellicone, Sottotenente della Guardia della Finanza; l’ing. Vito Eterno, Vigili del Fuoco di Crotone.

Inoltre la prof.ssa Miriam Iaccarino, Dirigente scolastica del liceo scientifico Filolao di Crotone, in apertura e conclusione dell’evento, ha salutato i presenti, complimentandosi con gli studenti per il riconoscimento dell’encomio da parte Quirinale, sottolineando il valore educativo di iniziative che promuovano la cultura della legalità e della memoria.

La giornata ha dimostrato come il coraggio, la memoria e l’impegno possano diventare strumenti fondamentali nelle mani delle nuove generazioni e che, come ha ricordato Salvatore Borsellino, “la speranza di un futuro migliore nasce proprio da loro, i giovani”.

prof.ssa Debora Cavarretta

CNDDU