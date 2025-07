La moda di Claudio Greco e la pittura di Mara Concetta Leone si incontrano al Riva Restaurant

Il Riva Restaurant & Lounge bar di Falerna dà il via all’estate con un aperitivo al tramonto ricco di arte e talenti: dallo stile del fashion designer Claudio Greco alle opere di Mara Concetta Leone, nota pittrice lametina, accompagnati dalla musica dal vivo degli artisti del Riva e dalla sublime cucina dello chef.

Sabato 5 luglio alle ore 19:30 Claudio Greco farà atterrare sulla passerella Maximum un abito esclusivo realizzato per gli Internazionali di Tennis a Roma, mentre Mara Concetta Leone travolgerà gli eleganti spazi del Riva con i colori dei suoi dipinti.

Il Riva è sempre per me una profonda fonte d’ispirazione e benessere, e’ con il rumore delle onde del mare di Falerna che ho deciso di “far volare” la mia moda>> dichiara il fashion designer.

L’evento inaugurerà anche uno show room all’interno del locale con una collezione estiva esclusiva creata appositamente dallo stilista.

Il mese di luglio si apre carico di novità per i clienti affezionati al Riva Restaurant, dal nuovo menu’ estivo, una versione più easy per chi preferisce godersi una giornata sulla spiaggia o a bordo piscina, al nuovo e personalizzato intrattenimento che si veste di eleganza e stile per arricchire un pranzo, un aperitivo al tramonto, una romantica cena vista mare e un dopocena sotto le stelle.

E’ un’estate nuova per il Riva, con tante novità per garantire ai nostri clienti relax, gusto e intrattenimento.

Quest’anno, in particolar modo, abbiamo deciso di offrire gratuitamente un ombrellone e due lettini, oltre all’accesso in piscina, a tutti i clienti del ristorante, anche a coloro che scelgono il light lunch dichiara Roberto Gallo, imprenditore e proprietario del Riva.