La musica classica accompagna ed ispira l’esperienza Tropea

Uno dei leit-motiv che accompagna, rende distintiva ed ispira l’esperienza Tropea, da gennaio a dicembre, è la presenza costante della proposta culturale di musica classica, d’autore e lirica, sia da camera che interpretata all’aperto, sotto il cielo del Principato. Insieme agli altri elementi che rendono di qualità la nostra destinazione turistica, questa continua ad essere un autentico valore aggiunto alla permanenza, alla vivibilità ed anche alla serenità che trasmettiamo ai nostri ospiti, cittadini temporanei.

È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì sottolineando che in questa cornice di obiettivi rinnovati prosegue la stagione concertistica Tropea Musica, giunta alla sua 28esima edizione. Il prossimo appuntamento sarà ospitato a Palazzo Santa Chiara domenica 26 marzo alle ore 19.

Quasi sempre ad ingresso gratuito, gli eventi di musica classica, distribuiti nell’arco della programmazione annuale – aggiunge il Primo Cittadino – rappresentano un’alternativa sostenibile sia da un punto di vista dell’impatto ambientale che dell’inquinamento acustico, sia soprattutto dal punto di vista della ragionevolezza della spesa pubblica rispetto ai costosissimi super concerti di musica pop che in molti casi sembrano essere ancora un tabù intoccabile delle sedicenti programmazioni turistiche ed estive.

Per la seconda data della 28esima stagione concertistica si esibiranno al violino Manuel Arlia e al pianoforte Daniele Paolillo. Sonata n° 21 in mi minore K304 di Mozart, Allegro e tempo di minuetto di Kreisler, Preludio e allegro in mi minore di Saint-Saes, Introduzione Rondò Capriccioso in la min. Op. 28, Andante malinconico Allegro non troppo di Schumann, Sonata n° 1 in la minore Op. 105 Mit Leidenschafilichem Audsdruck, Allegretto di Labhaft. Sono, queste, le opere che saranno suonate dai due Maestri. Per informazioni è possibile contattare i numeri 349.3548213 e 349.8139475. Violino, pianoforte, clarinetto, flauto, sax, chitarra, violoncello, soprano, baritono, l’orchestra ed il tradizionale concerto del 26 dicembre. Sono, queste, le atmosfere che risuoneranno fino a dicembre attraverso TROPEA MUSICA che conta più di 20 date e che richiama nel Principato artisti e talenti da tutta Italia, Firenze, Bari, Bologna, Torino e tante altre. Tutti eventi molto apprezzati dai turisti stranieri ospiti nel territorio.