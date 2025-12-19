La musica e l’energia di Daniele Silvestri per salutare l’anno a Cinquefrondi

Sarà Daniele Silvestri a salutare il 2025 ed accogliere il 2006 di Cinquefrondi.

Il concerto di capodanno, organizzato dalla Città Metropolitana, si terrà il 29 dicembre, a partire dalle 21:30, in Piazza della Repubblica. Un evento gratuito, inserito nel programma che l’Ente ha predisposto per le festività natalizie.

«La Città Metropolitana di Reggio Calabria hanno detto il sindaco Giuseppe Falcomatà ed il consigliere delegato, nonché primo cittadino di Cinquefrondi, Michele Conia è orgogliosa di sostenere un progetto artistico che arricchisce il nostro cartellone natalizio e rappresenta un momento di crescita per l’intero territorio».

«In questi anni hanno aggiunto abbiamo inteso investire sui grandi eventi e la cultura quali motore di coesione sociale, sviluppo economico e attrattività turistica. Scegliere di portare a Cinquefrondi, uno dei centri più autentici del comprensorio, un artista di fama internazionale come Daniele Silvestri significa investire nella valorizzazione delle nostre comunità interne, creando opportunità di incontro e di scambio culturale per cittadini e visitatori».

«In una fase storica in cui le aree interne rischiano lo spopolamento e la marginalità hanno concluso Falcomatà e Conia iniziative come questa rappresentano un forte segnale di fiducia nelle potenzialità locali.