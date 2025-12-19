La musica e l’energia di Daniele Silvestri per salutare l’anno a Cinquefrondi
«La Città Metropolitana di Reggio Calabria hanno detto il sindaco Giuseppe Falcomatà ed il consigliere delegato, nonché primo cittadino di Cinquefrondi, Michele Conia è orgogliosa di sostenere un progetto artistico che arricchisce il nostro cartellone natalizio e rappresenta un momento di crescita per l’intero territorio».
«In questi anni hanno aggiunto abbiamo inteso investire sui grandi eventi e la cultura quali motore di coesione sociale, sviluppo economico e attrattività turistica. Scegliere di portare a Cinquefrondi, uno dei centri più autentici del comprensorio, un artista di fama internazionale come Daniele Silvestri significa investire nella valorizzazione delle nostre comunità interne, creando opportunità di incontro e di scambio culturale per cittadini e visitatori».
«In una fase storica in cui le aree interne rischiano lo spopolamento e la marginalità hanno concluso Falcomatà e Conia iniziative come questa rappresentano un forte segnale di fiducia nelle potenzialità locali.