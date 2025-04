La nave da crociera di lusso “Star Legend” fa scalo a Reggio Calabria

Nella prima mattinata di giovedì 24 aprile ha attraccato presso il porto di Reggio Calabria la Star Legend, elegante superyacht della compagnia internazionale Windstar Cruises, tra le più rinomate nel segmento delle crociere di lusso.

Lo scalo ha rappresentato la prima di una serie di tappe previste a Reggio nell’ambito di una particolare formula di viaggio denominata “mystery cruise”, nella quale le destinazioni restano ignote ai passeggeri fino all’approdo.

Ad accogliere i crocieristi in banchina una rappresentanza del Touring Club Italiano, il gruppo folk tradizionale “La Ginestra” di San Salvatore, referenti dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e della Capitaneria di Porto nonché i rappresentanti del Comune di Reggio Calabria.

Suggestivo il colpo d’occhio offerto anche dalla presenza scenografica del Club 500 di Reggio, i cui mezzi hanno fatto ingresso nel porto per poi sostare lì incuriosendo e affascinando i passeggeri.

Una delegazione istituzionale è stata accolta a bordo per un momento di scambio di saluti con il Presidente e il Comandante della Compagnia; momento in cui sono stati consegnati doni simbolici in segno di benvenuto.

“Siamo lieti di accogliere una delle navi più prestigiose del panorama crocieristico internazionale – ha dichiarato il Consigliere delegato al turismo Gianni Latella.

La presenza della Star Legend rappresenta un segnale importante e concreto del crescente interesse verso la nostra città da parte del settore turistico internazionale.

Un risultato reso possibile grazie al lavoro congiunto con l’Autorità Portuale e con il supporto delle istituzioni locali. Reggio Calabria è sempre più riconosciuta come città turistica, pronta ad accogliere e valorizzare al meglio la propria offerta culturale, paesaggistica e identitaria.”

“L’evento ha continuato Gianni Latella- si inserisce in un più ampio piano di rilancio e valorizzazione del turismo crocieristico a Reggio Calabria, che vedrà nel corso del 2025 ulteriori scali già programmati, confermando la città come punto di riferimento nel panorama dei porti del Mediterraneo; a dimostrazione della volontà amministrativa e culturale di voler far svolgere alla nostra città un ruolo di primo piano”.

Per l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto era presente la Dott.ssa Maria Cristiana Laurà, responsabile della Segreteria Generale, che ha sottolineato l’importanza strategica dello scalo:

“L’arrivo della Star Legend ci inorgoglisce particolarmente, trattandosi di una crociera esclusiva con tappe tenute segrete fino all’ultimo istante.

L’inclusione di Reggio Calabria tra le destinazioni è un risultato significativo.

La presenza a bordo del Presidente e dell’Amministratore Delegato della compagnia, assieme a giornalisti e blogger del settore crocieristico, conferma l’attenzione internazionale che si sta consolidando attorno al nostro territorio.”

Il programma di accoglienza è proseguito con il trasferimento degli ospiti nel centro cittadino tramite navetta messa a disposizione da ATAM, per garantire ai turisti una visita tra i luoghi simbolo della cultura e dell’ospitalità reggina.