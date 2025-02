La Nazionale di Basket a Reggio Calabria, il Gruppo RED: «Reggio protagonista, ora serve accelerare su impianti sportivi e nuovo regolamento»

«Il PalaCalafiore dal look rinnovato e un organizzazione impeccabile per gestire evento storico per la città di Reggio Calabria, con la Nazionale italiana che ha affrontato l’Ungheria nell’ultima partita delle qualificazioni per EuroBasket 2025, è stato un ottimo biglietto da visita rispetto all’idea di città turistica e attrattiva per la quale, da tempo e con amore, stiamo lavorando».

Ad affermarlo in una nota sono i consiglieri comunali del Gruppo R.E.D., Carmelo Versace, Antonino Castorina e Filippo Burrone.

«La straordinaria partecipazione di pubblico e l’incontro tra il basket nazionale e la nostra città – proseguono i consiglieri – ci fa comprendere bene quali e quante possono essere le prospettive che può offrire Reggio Calabria all’interno di un contesto nazionale di sport, cultura e turismo».

«Se da un lato è importante valorizzare e attrarre in città questi importanti momenti di sport e condivisione, dall’altro siamo in campo per potenziare gli impianti sportivi cittadini, approntare un nuovo regolamento che ne disciplini e aggiorni l’utilizzo, e concludere e monitorare le attività in essere nei cantieri che saranno luoghi di sport e condivisione come la Fiera di Pentimele o il Campo di Condera nella logica di una città che sia capitale del Mediterraneo e centro attrattivo per tutto il Sud» hanno concluso i consiglieri comunali.