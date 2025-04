“La nocciola, dalla pianta alla tavola” questo il tema del webinar con Irma Brizi promosso dal Consorzio “Valorizzazione e Tutela Nocciola di Calabria”

Continuano gli appuntamenti online dedicati al settore corilocolo e promossi dal Consorzio “Valorizzazione e Tutela Nocciola di Calabria” nell’ambito del progetto “Nocciola delle Preserre Calabresi”, finanziato dal Gal “Serre Calabresi”, con la misura 16.03.01 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché per lo sviluppo e la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale”.

Il prossimo webinar sarà martedì 8 aprile con Irma Brizi, direttore dell’Associazione nazionale “Città della Nocciola”.

Nel corso dell’appuntamento si andrà alla scoperta del viaggio che compie “La nocciola, dalla pianta alla tavola”, attraverso le fasi che seguono la raccolta: essicazione, tostatura, lavorazione e conservazione del prodotto, con l’ausilio di varie macchine.

Sarà anche l’occasione per conoscere le aree di produzione della nocciola in Italia e nel mondo, le nocciole Igp e Dop. In questo contesto ci si soffermerà, anche, sull’iter in corso per far ottenere il marchio di Indicazione geografica protetta alla nocciola Tonda calabrese e sulla scelta della coltivazione biologica.

Arricchiranno, ancora, il quadro della realtà della nocciola riferimenti storici e curiosità.

Qui il link per iscriversi all’appuntamento, in diretta online, https://us06web.zoom.us/…/reg…/WN_i5HLhb6mSxWSNZw5qDIbFA

Si ricorda, inoltre, che l’evento è accreditato ai sensi del Regolamento Conaf n. 3/2013, per la formazione professionale continua dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Catanzaro.