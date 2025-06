“La notte delle Muse” torna in scena a Taurianova per la VII edizione di “Taurianova Legge”

A dieci anni dalla sua ultima rappresentazione, il 19 giugno prossimo, torna sul palco, in una versione preserale intitolata “La Corte delle Muse”, lo spettacolo multimediale nato per celebrare il legame millenario tra arti, emozioni e natura.

Nella splendida e suggestiva cornice della Chiesa degli Artisti, l’evento, patrocinato dall’Assessorato alla cultura, nella persona di Maria Fedele, già direttore artistico di Taurianova Capitale del libro 2024, si inserisce all’interno della VII edizione di “Taurianova Legge, festa del libro e della lettura”, manifestazione culturale promossa dall’Amministrazione Comunale di Taurianova, che da anni valorizza la lettura, l’arte e la creatività come strumenti di crescita individuale e collettiva.

“La Corte delle Muse”, ideato da Marzia Matalone, rappresenta un viaggio poetico e sensoriale tra poesia, musica, danza e filosofia, una celebrazione della creatività e della memoria tratti distintivi della nostra umanità da sempre fondamentali per la nostra evoluzione e per lacompre nsione del mondo.

Un cast d’eccezione darà voce e corpo allo spettacolo:

Assunta Spirlì e Massimiliano Penna – Letture Poetiche

Maria Laura Morano – Danza

Maria Tramontana – Voce Musicale

Antonino Tramontana – Chitarra

A condurre la serata saranno Marzia Matalone e Antonella Ferraro, docenti e appassionate divulgatrici culturali.

Il titolo dello spettacolo nasce dalla volontà di rendere omaggio alle Muse, figlie di Zeus e Mnemosýne (la Memoria), antiche dee protettrici delle arti, simbolo della tensione verso la bellezza e la conoscenza, guidate da Apollo, dio del sole.

Lo spettacolo si propone come una rievocazione poetica del loro spirito: l’Arte come verità universale, come custode della memoria e specchio dell’anima umana.

Un appuntamento imperdibile per chi desidera lasciarsi trasportare dalla forza evocativa delle arti, in un’atmosfera suggestiva e ricca di significati.

Luogo: Chiesa degli Artisti, Taurianova (RC)

Data: 19 giugno 2025, ore: 19.00

(Ingresso libero)