La “N’zudda”, il tradizionale dolce reggino a base di soli miele e farina

Reggio Calabria, 16 settembre 2025 – Proseguono con successo i festeggiamenti in onore della Madonna della Consolazione tra solenni cerimonie religiose e eventi di stampo culturale ed enogastronomico che animano la città di Reggio Calabria.

Una tradizione espressa in ferma devozione ma anche in preparazioni culinarie semplici ma allo stesso tempo deliziose.

Tra frittole a base di carne suina e gelati artigianali da oltre nazione, a stazionare per le vie di Reggio vi sono anche stand espositivi quale quelli dei prodotti tipici del posto.

Tra questi la Dolciaria Sorianese di Domenico Sorace, storico laboratorio artigianale specializzato nella preparazione della “N’zudda”, o mostacciolo reggino.

É un dolce base di solo miele e farina, senza lievito e a consistenza elastica.

Giulia Sorace, nipote del fondatore dell’impresa di Soriano (VV), ci spiega come le N’zudde siano dure da mangiare se consumata fresca; il segreto é infatti é quello di farli riposare per poi metterle sottovuoto ed essere pronte ad essere mangiate dopo qualche giorno. La consistenza elastica di questo mostacciolo, è data dal tempo di conservazione.

Da ben tre generazioni la dolciaria Sorace è ospite nella città di Reggio Calabria in occasione della Festa di Madonna e quest’anno vi permarrà fino a domenica 21 settembre.

Un’ ottima occasione per conoscere quest’impresa a conduzione familiare che rimane fedele alla tradizione. La ricetta originaria é rimasta invariata nel tempo e la lavorazione della pasta é rigorosamente fatta a mano, lavorata “come la plastilina”. Successivamente si usa la “ferruzza”, un coltello senza denti che serve per intagliare e decorare il prodotto che una volta finito risulta come tutti siamo abituati a vederlo.