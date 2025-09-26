La nuova edizione del saggio Alioscia accolta con entusiasmo a Cittanova

Tante presenze e tante emozioni nella sala Convegni della Biblioteca Comunale V. De Cristo dove è stata presentata la seconda edizione di ”Alioscia. La storia di un partigiano calabrese: Franco Sergio”, Patrum edizioni luglio 2025.

La storia del giovane maropatese fucilato dai tedeschi il 14 febbraio 1945 per non aver voluto tradire i suoi compagni partigiani, ha creato profonde emozioni tra i numerosi cittadini che hanno partecipato all’evento che l’Amministrazione Comunale, guidata dall’Avvocato Domenico Antico e l’Associazione Cittanova Radici, presieduta da Domenica Sorrenti, hanno voluto organizzare nella biblioteca Comunale.

“Ritorniamo in Biblioteca- ha affermato l’avvocatessa Rita Morano, Assessore alla Cultura-con un evento importante che racconta la storia di un partigiano calabrese”.

Domenica Sorrenti ha tracciato la biografia di Franco Sergio e Francesco Tropeano, attraverso l’ausilio di video dell’epoca, ha raccontato lo sbarco alleato nella Piana all’indomani dell’Armistizio dell’8 settembre del 1943 e i bombardamenti alleati su Cittanova e su diversi paesi della Provincia di Reggio Calabria.

Antonio Casile, Segretario dell’associazione Ampa venticinque aprile ha ricordato come la Costituzione Italiana ripudia la guerra e Sandro Vitale, Presidente dell’Associazione Meridionale Partigiani Antifascisti ha ringraziato coloro, come Antonio Orlando, Aldo Polisena, Francesco Tropeano, Nicola Marazzita, Giovanni Russo, Giovanni Quaranta e diversi altri i quali con le loro ricerche e le loro pubblicazioni , stanno raccontando la storia antifascista e il contributo della Calabria alla Liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

Aldo Polisena a nome dei familiari del Partigiano Alioscia ha ringraziato gli organizzatori dell’ evento e la pittrice Emma Guerrisi per la donazione del dipinto di olio su tela, di Franco Sergio.

Ad inizio di serata Polisena e Tropeano hanno voluto ricordare un loro amico di tante battaglie civili e politiche, Cecè Galatà, di Cinquefrondi, scomparso due giorni fa.