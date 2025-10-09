CalabriaSport

La pallavolo calabrese scende in campo: al via i campionati di Serie C e D

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio25 minuti fa
22 minuto di lettura
campionato regionale Serie C maschile - fipav

L’attesa sta per terminare. Nel fine settimana al via i campionati regionali di Serie C (femminile e maschile) e di Serie D (femminile e maschile).

Squadre pronte a darsi battaglia dal Pollino allo Stretto e con tanta voglia di far bene e divertirsi. Ricco e variegato il programma del fine settimana pallavolistico calabrese: in campo sabato 11 e domenica 12 ottobre

Serie C maschile

  • Polisportiva Montalto – Corigliano Volley
  • Amaro Dhelios Reggio Calabria – Tonno Callipo Calabria VV
  • Altaflex Catanzaro – Volo Virtus Lamezia
  • New Hospital VSF Paola – Innova Volley
  • Pallavolo Milani – Olimpia Pallavolo 1978
  • Dipe Jolly – Luck Tigano

Serie C femminile girone A

  • Craticam Volley Academy – Pink Volo Lamezia
  • L. SC Scorte Tecniche Cutro – Nuova Pallavolo Bisignano
  • Bencivenni Stella Azzurra – New Hospital Pallavolo Paola
  • Silan Volley – Crotone
  • Sporting Magna Graecia – Pallavolo Rossano

Serie C femminile girone B

  • Polisportiva Elio Sozzi – Rodinò Costruzioni Siderno
  • Asd Next Atlas – Ital Soft Gioia Tauro
  • Puliservice Reggio Calabria – Coressence Calabria Filadelfia Cup Volley
  • Radioxstore Lory Volley Pizzo – Pgs O. S. Evergreen
  • Pepea Soverato – Cidue Costruzioni SNC

Serie D femminile girone A

  • Cosenza All Service Cloud – Fontenoce Volley Parenti
  • Volley Pianopoli – Top Volley Lamezia Acqua Merisana
  • Volleyball Kermes – De Stefano Spes Praia Volley
  • Asd Olvi – Crotone

Serie D femminile girone B

  • Volley Club Nicotera – Virtus 1962 Stella d’Oro Coni
  • School Volley Taurianova  –  Polisportiva Chiaravalle
  • Tavernese Odontoiatria Medicina – Sicma Volley
  • Kaulonmixta – Unio Volley Soverato Asd

Serie D maschile

  • Volley Pianopoli – ABVT Cosenza Us Acli
  • Pepea Soverato – Umipas Volley Academy
  • Volley San Giovanni in Fiore – School Volley Taurianova
  • Volley Club Nicotera – Volley Bianco Bovalino
  • Acli Settecolli Castrolibero – Filadelfia Cup
  • Don Russo Elio Group Cetraro – Crotone
Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio25 minuti fa
22 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio