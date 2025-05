La parità di genere nei luoghi di lavoro in Cittadella la prima tappa del Road Show itinerante “No Gender Gap. UNI PdR 125”

L’assessore al Lavoro e alla Formazione professionale della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, è intervenuto al Road Show itinerante “No Gender Gap. UNI PdR 125: la parità di genere nei luoghi di lavoro”, tenutasi nella sala oro della Cittadella regionale a Catanzaro.

L’evento è stato organizzato dall’Ente nazionale di normazione, Uni, in collaborazione con la Regione Calabria-Dipartimento Lavoro e Fincalabra.

Sono già 300 le aziende calabresi che, in poche settimane, hanno fatto richiesta per accedere alle misure di sostegno alle imprese per il conseguimento della certificazione di parità di genere, l’UNI/PdR 125.

Si tratta di una certificazione volta ad offrire soluzioni concrete e che definisce una serie di aree da presidiare per ottenere il rispetto dell’eguaglianza tra i sessi, nelle aziende e nelle organizzazioni, in termini di governance, welfare, carriera, equità salariale, tutela del ruolo genitoriale e altri aspetti.

Sino intervenuto all’iniziativa: Elena Mocchio, responsabile innovazione e standardizzazione di UNI, Giovanni Calabrese, assessore alle politiche per il lavoro e la formazione professionale della Regione Calabria, Fortunato Varone, direttore generale dipartimento Lavoro Regione Calabria, Rosaria Succurro, presidente Anci Calabria e Provincia di Cosenza, Aldo Ferrara, presidente Unindustria Calabria, Pietro Falbo, presidente Unioncamere Calabria.

A seguire il talk con: Alessandro Zanfino, amministratore delegato Fincalabra, Tonia Stumpo, consigliera di parità effettiva Regione Calabria, Salvatore Barresi, sociologo ed economista, Maria Grazia Milone, presidente Cia Calabria Centro, Stefania Agosto, presidente del Cug Regione Calabria.

Spazio anche alle storie di Amarelli e Sintegra, attraverso le testimonianze di Fortunato Amarelli e Santo Scarpelli.