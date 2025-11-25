La Polizia di Stato accanto ai cittadini nella lotta contro la violenza di genere

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, la Polizia di Stato è presente in Piazza Duomo con un punto informativo dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza.

Gli operatori sono impegnati nella distribuzione di materiale informativo, nel dialogo con i cittadini e nella promozione della campagna nazionale #QuestoNonÈAmore, con l’obiettivo di diffondere consapevolezza, riconoscere i segnali di rischio e incoraggiare le vittime a chiedere aiuto.

Oggi e nei prossimi giorni, i Dirigenti ed i Funzionari della Questura stanno affrontando il tema della violenza di genere in diversi istituti scolastici della città e della provincia.

Un percorso di sensibilizzazione dedicato ai giovani per affrontare il tema con consapevolezza e responsabilità, attraverso un momento di dialogo, per rimarcare concetti come ad esempio la necessità di costruire relazioni sane, rispettose e libere da ogni forma di prevaricazione, di denunciare e chiedere aiuto e di saper riconoscere i segnali di comportamenti violenti o possessivi e, soprattutto, conoscere gli strumenti e servizi di tutela che sono disponibili.

