La polizia di stato arresta 24enne a Gioia Tauro per possesso di sostanza stupefacente

Nei giorni scorsi, personale della Sezione Investigativa del Commissariato della Polizia di Stato di Gioia Tauro, in esito a mirate attività di contrasto al fenomeno di produzione e spaccio di sostanza stupefacente nel comune di Rosarno, procedeva all’arresto in flagranza di reato di un cittadino di nazionalità italiana per il reato previsto e punito dall’art 73 del D.P.R. 309/90, poiché trovato in possesso di kg 3,628 di marijuana e grammi 59,95 di hashish.

L’attività che consentiva di trarre in arresto il soggetto, iniziava con la perquisizione locale della sua residenza che in un primo momento non forniva alcun riscontro, tuttavia, durante l’attività di Polizia Giudiziaria, i poliziotti della Sezione Investigativa individuavano una chiave abilmente occultata all’interno del marsupio indossato dal soggetto, che a seguito di una accurato e minuzioso controllo permetteva di verificare che la stessa permetteva l’accesso ad un secondo stabile nella disponibilità dell’indagato.

La perquisizione, estesa a questa seconda struttura, consentiva di rinvenire e sequestrare un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, nonché buste di plastica utili per il confezionamento della stessa ed un bilancino di precisione.

In esito a tale sequestro il cittadino italiano veniva tratto in arresto in flagranza di reato per possesso di sostanza stupefacente e, così come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palmi condotto presso la casa circondariale di Palmi.