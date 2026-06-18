La Polizia di Stato arresta a Villa San Giovanni un uomo per possesso di documenti falsi

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato in forza presso il Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni (RC), ha arrestato un uomo ritenuto responsabile del reato di possesso di documenti di identificazione falsi e lo ha altresì denunciato in stato di libertà per i reati di ricettazione, porto di oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

La competente Autorità Giudiziaria, all’esito del giudizio direttissimo, dopo la convalida dell’arresto, ha applicato nei confronti dell’uomo, da ritenere non colpevole sino all’esito del procedimento penale instaurato a suo carico, la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla p.g.