La Polizia Di Stato chiude sette attività commerciali nei comuni di Cirò Marina e Cutro

Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio nel capoluogo e nei 27 comuni predisposti dal Questore della Provincia di Crotone Renato PANVINO, che vede impegnate tutte le articolazioni della Polizia di Stato, nel territorio della provincia, in località Ciro Marina, gli uomini della Polizia Amministrativa effettuavano un controllo ad un circolo privato il cui un titolare D.C. di anni 46 elevando un verbale per una serie di irregolarità, tra queste la somministrazione di alimenti e bevande ad un pubblico indistinto di avventori, risultati per la maggiore parte non soci, eludendo così le regole che disciplinano la materia sanzionandolo con multe per un totale di € 6.032 in misura ridotta.

Nel corso del controllo veniva rilevata anche la violazione di sigilli su un’apparecchiatura di videogiochi sequestrata ed affidata in custodia da altre Forze di Polizia allo stesso. Per quest’ultimo episodio sono in corso accertamenti per deferire il titolare all’Autorità Giudiziaria per i reati commessi.

Su proposta del Questore, il Sindaco di Cirò Marina ha emesso un’ordinanza di chiusura nonché la cessazione della somministrazione di alimenti e bevande del circolo ed analoghi provvedimenti per violazioni diverse sono state adottate anche nei confronti dei titolari di due bar e di un altro circolo.

Sempre su proposta del Questore, il Sindaco del Comune di Cutro ha emesso ordinanza di chiusura di attività a carico dei titolari di due bar e di una gioielleria per violazioni riscontrate nel corso dei mirati servizi straordinari di controllo del territorio.