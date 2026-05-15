La Polizia di Stato denuncia una persona ed eleva sanzioni per 24.000 euro

La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, finalizzati alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di pubblici esercizi e attività commerciali, ha effettuato una serie di controlli amministrativi presso esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e circoli ricreativi, accertando diverse irregolarità ed elevando sanzioni amministrative e penali nei confronti dei responsabili.

Nello specifico, personale della Polizia Amministrativa collaborato dagli Agenti delle Volanti, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria il legale rappresentante di un bar.

Il provvedimento scaturisce da accertamenti e verifiche effettuati nelle settimane precedenti, dai quali è emerso che il titolare avrebbe omesso di rispettare il provvedimento di sospensione dell’attività per la durata di due mesi, disposto dal Comune di Crotone, a seguito di violazioni precedentemente accertate e contestate dal personale operante.

Per tali motivi, il soggetto oltre ad essere denunciato all’Autorità Giudiziaria per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, è stato sanzionato amministrativamente per aver esercitato l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nonostante il provvedimento di sospensione, con applicazione di una sanzione amministrativa pari ad euro 5.000,00.

Nel corso del medesimo servizio, la Polizia di Stato, a seguito di controlli amministrativi e accertamenti effettuati in precedenza presso un circolo ricreativo, ha proceduto a contestare diverse violazioni amministrative nei confronti del presidente pro-tempore del circolo.

In particolare, il responsabile è stato sanzionato per il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di sorvegliabilità delle attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di circoli privati, (p.m.r. € 1.032,00); per aver somministrato bevande alcoliche a un minore di età compresa tra i 16 e i 18 anni (p.m.r. € 333,33); per aver esercitato l’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soli soci senza la prescritta SCIA (p.m.r. € 5.000,00) ed infine per aver installato n. 4 apparecchi da gioco con vincite in denaro in assenza della prescritta SCIA, (p.m.r. € 3.000,00 per ciascun apparecchio, per un totale di € 12.000,00)

L’attività di controllo conferma la costante attenzione della Polizia di Stato nel contrasto alle violazioni amministrative e penali connesse alle attività di pubblico esercizio, con particolare riguardo alla tutela dei minori e alla prevenzione della somministrazione di bevande alcoliche ai giovani, a salvaguardia della loro salute e sicurezza.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio, hanno identificato nr. 162 persone, di cui nr. 42 con precedenti, e hanno controllato nr. 108 veicoli, oltre ad effettuare n. 7 controlli alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.