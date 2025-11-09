La polizia di stato di Crotone arresta giovane pusher in centro città

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore della provincia di Crotone Renato Panvino, finalizzati a tenere sotto controllo il centro cittadino e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, con attenzione particolare ai luoghi della movida, utilizzati anche come centri di smistamento tra i più giovani assuntori, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto B.A., un giovane di 20 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.

Il giovane, già destinatario del provvedimento di Avviso Orale del Questore e del Divieto d’accesso alle aree urbane (c.d. DACUR), è stato sorpreso e bloccato dagli agenti delle volanti nei pressi di un’abitazione, ubicata nel centro città, intento a farvi ingresso.

Alla vista degli operatori, che lo sorvegliavano ormai da tempo, questi ha tentato di eludere il controllo, senza però riuscirvi poiché fulmineo è stato l’intervento teso a bloccarlo.

Una volta raggiunto, il giovane ha fornito dichiarazioni mendaci circa la sua presenza in quel luogo, nel tentativo di ingannare gli agenti e quindi sottrarsi all’attività di controllo.

Ciononostante, gli agenti increduli delle sue dichiarazioni e insospettiti dall’atteggiamento assunto, hanno proceduto ad effettuare una perquisizione personale che ha dato esito negativo. Tuttavia il controllo è stata esteso anche all’unità immobiliare di sua pertinenza.

Durante l’attività di ricerca presso il domicilio sono stati rinvenuti e sequestrati 112 grammi di hashish, 97 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, un coltello intriso di sostanza stupefacente, vario materiale per il confezionamento delle dosi e la somma contanti di 158 euro in banconote e monete, ritenuta provento dell’attività illecita.

La sostanza stupefacente, pronta per essere immessa sul mercato, era stata ben occultata dal giovane all’interno di vari involucri e riposta in alcuni cassetti.

L’operazione rientra in una più ampia attività di controllo del territorio e, più in particolare, delle piazze frequentate dai giovani, nelle quali si concentra l’attività investigativa disposta dal Procuratore della Repubblica Domenico Guarascio, tesa a sgominare le organizzazioni criminali che forniscono lo stupefacente ai pusher.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di ulteriori determinazioni

L’operazione de qua ha consentito di interrompere un canale di approvvigionamento di sostanze stupefacenti che, secondo quanto emerso dalle attività di controllo del territorio, costituiva in città un punto di riferimento per i più giovani, e testimonia il continuo impegno della Polizia di Stato a tutela delle fasce considerate più deboli, con particolare attenzione sia ai minori che ai giovani da poco maggiorenni, maggiormente esposti al rischio di devianza e consumo di sostanze stupefacenti.