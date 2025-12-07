La Polizia di Stato di Crotone arresta un giovane per spaccio di sostanza stupefacente

Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, finalizzati a monitorare il centro cittadino e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai luoghi della movida frequentati dai giovani ed utilizzati dai pusher per vendere la sostanza stupefacente, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane di anni 16 per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il giovane è stato sorpreso dagli agenti delle volanti sul balcone della propria abitazione posta su un piano rialzato, ubicata in città.

Gli agenti, che già da tempo erano sulle sue tracce, procedevano ad un controllo rapido all’interno della sua abitazione.

Il controllo riguardava l’unità immobiliare, all’interno della quale sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 17 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi pronta per essere immessa sul mercato, due bilancini di precisione perfettamente funzionanti, uno dei quali con evidenti tracce della medesima sostanza sequestrata, materiale per il confezionamento delle dosi ed una somma di denaro pari a 175 euro, verosimilmente provento dell’attività illecita.

Al termine delle formalità di rito il soggetto è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di ulteriori determinazioni.

Sulla base degli elementi raccolti l’arrestato è ritenuto un punto di riferimento per lo spaccio di sostanze stupefacente tra i più giovani.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti attuato dalla Polizia di Stato sul territorio, con particolare attenzione ai fenomeni che coinvolgono soggetti giovani, teso ad indebolire le organizzazioni criminali che rappresentano il principale canale di approvvigionamento.

Nella medesima giornata, personale delle Volanti ha identificato nr. 242 persone, ha controllato nr. 133 veicoli ed ha effettuato nr. 22 controlli domiciliari alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.