La Polizia di Stato di Crotone arresta un soggetto condannato per maltrattamenti in famiglia

La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino, traendo in arresto un soggetto condannato alla pena di tre anni di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia

L’attività è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile di Crotone che, al termine di mirate e approfondite ricerche, sono riusciti a rintracciare il destinatario del provvedimento restrittivo.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e successivamente associato presso la Casa Circondariale di Catanzaro.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità, fortemente volute dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, finalizzate a incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare in modo deciso ogni forma di illegalità.

L’attività testimonia il costante impegno della Polizia di Stato nel dare esecuzione ai provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria e nel contrasto in modo deciso ad ogni forma di illegalità.