La Polizia di Stato di Crotone arresta un soggetto sorpreso in auto con droga e soldi 

Il personale della Polizia di Stato della Questura di Crotone nell’ambito dei servizi predisposti in vasto piano di contrasto allo spaccio degli stupefacenti tra i giovani assuntori e frequentatori della movida da parte del Questore Renato PANVINO in sinergia con il Procuratore della Repubblica Domenico GUARASCIO, ha tratto in arresto in flagranza di reato un Crotonese, G.A. cl. 1999 per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il piano di contrasto fortemente voluto da entrambi i vertici degli uffici della Questura e della Procura, mira a porre un freno allo spaccio degli stupefacenti tra i giovani frequentatori della movida.

Nello specifico i poliziotti, nel corso di mirati servizi di controllo volti alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti nelle zone cittadine, intercettavano un soggetto crotonese (A.G. classe 1999) a bordo di un’autovettura, il quale alla vista degli operatori tentava di eludere il controllo con manovre repentine.

Gli agenti intercettata la macchina hanno proceduto ad effettuare la perquisizione del soggetto, già gravato da numerosi precedenti penali inerenti a reati specifici, rinvenendo 9 involucri di cellophane trasparenti contenti sostanza stupefacente del tipo cocaina occultati nel vano luce anteriore e la somma di euro 1370 in banconote di medio taglio.

Inoltre, nel corso della perquisizione personale è stato rinvenuto anche un coltello a scatto della lunghezza di 15 centimetri per il quale l’uomo è stato deferito per il porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

Alla luce dell’esito delle attività, si è proceduto, quindi, all’arresto del soggetto che è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.