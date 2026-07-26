La Polizia di Stato di Crotone arresta un uomo evaso dai domiciliari

La Polizia di Stato ha tratto in arresto, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, un uomo già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

Nel corso degli ordinari controlli effettuati nei confronti dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, gli agenti delle Volanti hanno accertato l’assenza reiterata dell’uomo dalla propria abitazione.

In un’occasione, gli operatori di Polizia su segnalazione giunta sulla linea d’emergenza sono intervenuti in pieno centro cittadino poiché l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, era stato visto mentre brandeggiava un’ascia, destando paura e allarme tra i cittadini.

Il tempestivo arrivo degli operatori ha consentito di riportare la situazione sotto controllo, impedendo che l’uomo, in possesso dell’arma e palesemente agitato, potesse rappresentare un pericolo per sé e per gli altri.

L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per evasione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, e successivamente è stata disposta la sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare con il ripristino della custodia cautelare in carcere.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Crotone.

L’esecuzione del provvedimento odierno, unitamente ad un capillare controllo del territorio, si inseriscono in più ampio piano varato dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, finalizzato a prevenire e reprimere i reati, garantire il rispetto delle misure imposte dall’Autorità Giudiziaria e rafforzare la sicurezza reale e percepita della collettività.

Nella medesima giornata, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio gli equipaggi della Squadra Volante e le pattuglie appiedate impiegati sul lungomare di Crotone, sul litorale di Cirò Marina e di Le Castella, hanno identificato nr. 466 persone, di cui nr. 76 positive in banca dati, e hanno controllato nr. 251 veicoli, oltre ad aver effettuato controlli domiciliari alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.