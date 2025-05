La Polizia di Stato di Crotone arresta un uomo per tentato furto in un negozio

Nell’ambito di un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio che hanno interessato il capoluogo fortemente voluta dal Questore della provincia di Crotone Renato Panvino, in occasione delle festività in onore della Madonna di Capo Colonna, la Polizia di Stato il 16 maggio ha tratto in arresto un cittadino algerino, di anni trentasei, D.M., per il reato di furto tentato, in quanto veniva trovato nei pressi di un’attività commerciale del Centro cittadino, il quale si era reso responsabile con atti idonei in modo non equivoco della forzatura della porta del negozio al fine di consumare il reato.

L’episodio si è verificato nella notte, mentre le Volanti perlustravano le vie del centro nei mirati servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori, allorquando sorprendevano un uomo che, dopo aver forzato la porta d’ingresso, ha tentato di introdursi all’interno dei locali, per asportare la merce che il negozio di abbigliamento custodiva all’interno.

Il tempestivo intervento degli agenti, avvisati tramite una comunicazione giunta presso la centrale operativa della Questura ad opera di un cittadino, ha permesso di bloccare il soggetto nei pressi dell’esercizio commerciale, impedendo la consumazione del furto.

L’arresto avvenuto conferma l’impegno della Polizia di Stato nell’offrire sicurezza ai cittadini ed agli imprenditori.

A sostegno dell’attività di polizia, ai fini della ricostruzione dei fatti, è stata l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, che ha consentito di confermare la dinamica dell’evento e consolidare gli elementi di responsabilità a carico dell’arrestato.

L’attività rientra in un più ampio piano di controllo del territorio predisposto dal Questore, volto a garantire una cornice di legalità e sicurezza durante le celebrazioni religiose che ogni anno attirano numerosi fedeli e visitatori nella città di Crotone.

L’uomo, condotto presso gli uffici della Questura, dopo le formalità di rito, veniva sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Con l’arresto in questione la Polizia di Stato dimostra il massimo impegno nel contrasto alla criminalità diffusa, proseguendo senza sosta le attività di prevenzione e controllo, a tutela della sicurezza pubblica e del vivere civile.

Nella giornata di ieri, nell’ambito delle attività organizzate, sono state identificate 296 persone di cui 68 pregiudicati, controllati 136 veicoli e 25 persone sottoposte a misure limitative della libertà, la polizia amministrativa ha elevato 1 sanzione ad un operatore dei giochi e delle scommesse perché privo di autorizzazione.

Quest’ultima attività si inquadra nell’ambito dei servizi che la Polizia sta effettuando per arginare il fenomeno dell’usura in danno dei giocatori affetti da ludopatia.