La Polizia di Stato di Crotone arresta una spacciatrice

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, finalizzati a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto una donna di 28 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’operazione è stata condotta dagli agenti delle Volanti nel corso di un servizio mirato, effettuato in un quartiere cittadino noto per lo spaccio di stupefacenti.

La donna, intercettata dinanzi l’ingresso della propria abitazione, si dimostrava, da subito, sofferente al controllo manifestando un atteggiamento nervoso.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire, nella cucina dell’abitazione, un cofanetto contenente 70,09 grammi di hashish, una busta per alimenti contenente 12,92 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ed un coltello da cucina intrisi di sostanza stupefacente.

Inoltre, è stata rinvenuta la somma di 210 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Alla luce degli elementi raccolti, la donna è stata tratta in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e al termine delle formalità di rito è stata sottoposta alla permanenza domiciliare a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione si inquadra in un più ampio servizio predisposto dalla Questura nel contrasto allo spaccio degli stupefacenti in linea con il Procuratore della Repubblica, Dott. Domenico Guarascio, il quale ha indirizzato le indagini volte a sgominare le organizzazioni criminali che riforniscono le piazze di spaccio, a tutela dei giovani.

L’attività testimonia il costante impegno della Polizia di Stato nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti sul territorio, con particolare attenzione alle zone maggiormente interessate dal fenomeno dello spaccio.

Nella medesima giornata è stato segnalato al Prefetto un soggetto assuntore trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente, sono state identificate 184 persone e sono stati controllati 105 autoveicoli.