La Polizia di Stato di Crotone arresta uno spacciatore

Continua incessante il piano di controllo finalizzato al contrasto del traffico e spaccio di stupefacenti tra i giovani frequentatori della movida crotonese programmati dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino in sinergia con il Procuratore della Repubblica Domenico Guarascio.

Da tempo sono monitorati soggetti che sono inseriti nel giro dello spaccio dello stupefacente e degli assuntori delle sostanze.

Acquisiti elementi su un soggetto già conosciuto alla Polizia di Stato, mediante servizi di osservazione e pedinamento, il personale delle Volanti, faceva irruzione in un’abitazione del centro storico con annesso un piccolo giardino, per effettuare un controllo interno.

Nel corso dell’attività di Polizia gli agenti rinvenivano ben occultata nel giardino, della sostanza stupefacente del tipo eroina del peso di 92 grammi e cocaina del peso di 40.47 grammi.

Il proprietario della casa identificato per S.A., di anni 30 veniva tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Dopo le formalità di rito lo stesso è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella medesima operazione, personale delle Volanti supportato da quello della Squadra Mobile effettuava 8 perquisizioni domiciliari nel noto quartiere “Acquabona” alla ricerca di armi e droga, nel quale già giorni scorsi sono stati individuati dei soggetti deferiti all’Autorità Giudiziaria, poiché resisi responsabili dell’accensione di fuochi pirici non autorizzati.

Tale evento emula verosimilmente quello che nella fiction “Gomorra” gli attori simulavano per segnalare l’arrivo della sostanza stupefacente.

L’attività ha consentito di rinvenire 7 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana e 3 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, è stato sottoposto a sequestro un furgone di tipo Fiat Iveco sprovvisto di tagliando assicurativo e non in regola con la revisione.

Personale della Squadra Amministrativa sta vagliando la documentazione relativa ad un bar-circolo privato sito nella zona, che già dai primi accertamenti risultano diverse irregolarità di carattere amministrativo. Le persone controllate nella giornata risultano essere n.70, autovetture n.78 e n.7 posti di controllo.

Due giovani sono stati segnalati al Prefetto poiché trovati con modica di sostanza stupefacente per il ritiro della patente di guida.