La polizia di stato di Crotone commemora l’anniversario della scomparsa di Giovanni Palatucci

Stamane, a Crotone, nella Chiesa della “ Beata Vergine del Rosario di Pompei ”, è stata celebrata la Santa Messa, in memoria di Giovanni PALATUCCI, già Questore di Fiume, in occasione della ricorrenza dell’anniversario della sua scomparsa nel campo di concentramento nazista di Dacha, in Germania.

Al termine della celebrazione liturgica, presieduta dal Cappellano della Polizia di Stato, Monsignor Ezio Limina, in piazza Umberto I, in prossimità del monumento ai Caduti, il Vicario del Prefetto Eufemia Tarsia ed il Questore Marco Giambra hanno deposto una corona d’alloro in ricordo, nel corso di una cerimonia a cui hanno preso parte le autorità locali e gli studenti.

Nella circostanza, si è provveduto altresì alla piantumazione di un albero d’ulivo e all’inaugurazione della nuova targa in ricordo del Questore di Fiume.

Le celebrazioni sono state organizzate in stretta collaborazione con la locale Sezione dell’Associazione Giovanni Palatucci, rappresentata dal suo Presidente cav. Vincenzo COSTA, e con l’ausilio della Dirigenza e degli studenti del Liceo Gravina di Crotone, che hanno curato gli aspetti musicali.