La Polizia di Stato di Crotone effettua controlli per la festività dell’Epifania

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nella città di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, della Digos, della Polizia Amministrativa, dell’Ufficio Immigrazione, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 559 persone identificate, di cui 113 positivi e 24 extracomunitari

– nr. 252 veicoli controllati

– nr. 1 denunciato all’Autorità Giudiziaria

– nr. 5 infrazioni al Codice della Strada

– nr. 1 segnalazione al Sig. Prefetto per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale

Il Personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su nr. 35 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Crotone.

Il personale della Squadra Mobile ha controllato nr. 10 persone, di cui nr. 6 risultate positive in banca dati SDI, ed eseguito una perquisizione locale.

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 5 persone, di cui nr. 3 risultate positive in banca dati SDI, ed ha controllato nr. 5 veicoli.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha effettuato nr. 2 posti di controllo, identificato nr. 84 persone, di cui nr. 24 positive, e ha controllato nr. 49 veicoli.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Crotone nel corso dei quali ha identificato nr. 135 persone, di cui nr. 41 con precedenti, ha controllato nr. 73 veicoli ed elevato nr. 4 infrazioni al Codice della Strada, sospendendo dalla circolazione nr. 4 veicoli.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti hanno deferito all’Autorità Giudiziaria nr. 1 uomo resosi responsabile del tentato furto di generi alimentari ai danni di un esercizio commerciale della periferia del capoluogo e segnalato al Sig. Prefetto nr. 1 soggetto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale.

Contestualmente, il medesimo personale impiegato nel servizio di controllo del territorio ha identificato nr. 239 persone, di cui nr. 34 con precedenti, ha controllato nr. 114 veicoli e ha elevato nr. 1 sanzione al Codice della Strada.