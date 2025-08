La Polizia di Stato di Crotone effettua raffica di controlli nel Capoluogo ed in Provincia vigilando sulla movida, elevando sanzioni e contravvenzioni

Nell’ambito di servizi di controllo del territorio il Questore di Crotone Renato Panvino ha disposto un imponente servizio nella città di Isola Capo Rizzuto impegnando personale della Questura tra cui personale della Polizia Amministrativa, della Squadra Mobile, dell’Anticrimine, della D.I.G.O.S., della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare lo spaccio degli stupefacenti, nonché il controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e sorvegliati speciali.

Sono state effettuate le seguenti attività:

n.338 persone controllate, di cui 102 positivi in banca dati SDI;

16 controlli domiciliari nei confronti di soggetti con precedenti di Polizia; 131 veicoli controllati; 10 contestazioni al CDS. 1 esercizio commerciale controllato ed elevate nr. 3 sanzioni amministrative.

Personale della Squadra Amministrativa ha effettuato nr. 1 controllo ad attività commerciale ed elevate altrettante sanzioni amministrative.

Nel controllo effettuato unitamente all’Ispettorato del Lavoro presso un ristorante, sono stati identificati 10 soggetti di cui 4 positivi ed è stata accertata e contestata:

– la presenza di un impianto di videosorveglianza non autorizzato (prescrizioni e ammenda da € 387,25);

– la presenza di 4 dipendenti non assunti (sanzione fino a € 3.900,00 per ogni dipendente, sanzione da € 2.500,00 e sospensione dell’attività per il superamento del 10 % dei dipendenti a nero rispetto alla totale forza lavoro presente);

– la presenza di 2 collaboratori familiari privi di denuncia all’INAIL.

Personale della Divisione Anticrimine ha effettuato 16 controlli di persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Personale della D.I.G.O.S. ha controllato un luogo di culto, 8 persone e 2 veicoli. Personale della Squadra mobile ha controllato 2 veicoli e 4 persone, di cui 1 positivo.

Operatori della Polizia Stradale hanno controllato 20 veicoli e 35 persone di cui 11 positivi, nonché 8 verbali CDS, una patente ritirata e 20 punti detratti.

Le pattuglie dell’Ufficio di Gabinetto della Questura hanno controllato 37 autovetture e 95 persone di cui 40 positivi.

Equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato posti di controllo, identificando nr. 101 persone, di cui nr. 19 con precedenti di Polizia, controllando nr. 35 veicoli ed elevando nr. 2 sanzioni al Codice della Strada, 1 carta di circolazione ritirata e 1 veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Invece a Crotone gli Agenti delle Volanti e le Pattuglie Appiedate, impegnati a controllare i luoghi frequentati dalla movida, hanno conseguito i seguenti risultati: 334 persone identificate di cui 69 positive, 205 veicoli controllati, elevando nr. 1 sanzione al Codice della Strada.

Nel Litorale di Cirò Marina, frequentato da numerosi turisti, ove insistono molteplici locali di intrattenimento, le pattuglie appiedate hanno identificato 102 persone, di cui 16 positive, e hanno controllato 22 veicoli.

Mentre sul Lungomare di Le Castella di Isola Capo Rizzuto, rinomata località turistica e balneare, sono stati conseguiti i seguenti risultati: 74 persone identificate di cui 13 positive e 39 veicoli controllati.

L’attività di prevenzione ha portato all’identificazione totale di 848 persone di cui 216 positivi, 397 veicoli e 11 contestazioni al Codice della Strada, e ha rilevato che diversi lavoratori prestavano la loro opera in “nero”.