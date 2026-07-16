La Polizia di Stato di Crotone emette D.A.C.U.R. a carico di due soggetti vietando l’accesso alle vie del lungomare cittadino

La Polizia di Stato ha emesso due provvedimenti di Divieto di Accesso al Centro Urbano (c.d. DACUR) a carico di due cittadini extracomunitari afghani, regolari sul territorio nazionale, di 25 e 26 anni, resisi responsabili di lesioni personali aggravate commesse sul lungomare di Crotone.

Nei giorni scorsi, i due uomini, domiciliati nel capoluogo per motivi di lavoro, hanno dato vita a una violenta colluttazione nei pressi di un noto stabilimento balneare, durante la quale entrambi hanno utilizzato strumenti da taglio o da punta.

Lo scontro ha provocato reciproche lesioni, consistenti in diverse ferite da taglio ed escoriazioni al volto e agli arti superiori, con copioso sanguinamento. Uno dei due ha riportato una prognosi di 30 giorni, l’altro di 15 giorni.

Il tempestivo intervento di un poliziotto libero dal servizio, coadiuvato da alcuni connazionali dei due coinvolti e successivamente dagli equipaggi delle Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura, ha evitato conseguenze più gravi.

Gli agenti, dopo aver raccolto le testimonianze delle persone informate sui fatti e ricostruito la dinamica dell’accaduto, hanno arrestato entrambi in flagranza di reato. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria.

Considerata la gravità dell’episodio, avvenuto in un’area particolarmente frequentata durante la stagione estiva, il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto nei confronti dei due soggetti il Divieto di Accesso al Centro Urbano.

Per i prossimi due anni non potranno accedere alle vie del lungomare di Crotone né agli esercizi pubblici e ai locali presenti nella zona.

Il Questore, ha inoltre emesso quattro Avvisi Orali nei confronti di altrettanti soggetti che, sulla base dei precedenti penali e di polizia e dei recenti reati commessi, sono stati ritenuti abitualmente dediti ad attività delittuose.

Tra i destinatari rientrano soggetti condannati più volte per truffe online, un soggetto con numerosi precedenti, tra cui resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia, reati in materia di stupefacenti e numerosi altri delitti.

La fase istruttoria dei procedimenti amministrativi è stata curata dalla Divisione Anticrimine della Questura di Crotone.

L’attività di prevenzione si inquadra in un più ampio e complesso piano varato dal Questore di Crotone quale Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza volto a prevenire la delittuosità mediante l’intensificazione dei controlli su soggetti ritenuti particolarmente inclini alla commissione di reati.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impegnati nei servizi di controllo del territorio, e gli agenti impiegati nelle pattuglie appiedate, sul lungomare cittadino, sul litorale di Cirò Marina e a Le Castella hanno identificato nr. 498 persone, hanno controllato nr. 222 veicoli e hanno effettuato controlli alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.