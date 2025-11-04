La Polizia di Stato di Crotone incontra l’Associazione “le donne del vino”

Nella mattina odierna, il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha ricevuto la delegata regionale dell’Associazione Nazionale “le donne del vino”, Vincenza Alessio Librandi.

Il Ministero dell’Interno, nel 2024, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Associazione nazionale, mettendo a disposizione a livello periferico qualificate personalità della Polizia di Stato impegnate a contrastare quotidianamente il fenomeno, per la realizzazione di iniziative che coinvolgono la società civile finalizzate alla diffusione della cultura contro la violenza di genere ed in particolare a favorire sul territorio incontri volti a sensibilizzare la comunità contro ogni tipo di violenza sulle donne.

La delegata regionale, Signora Vincenza Alessio Librandi, nel corso del colloquio ha rappresentato che l’Associazione regionale ha prodotto una bottiglia denominata “Korale” che sarà devoluta per raccogliere fondi per aiutare e sostenere i centri antiviolenza.

Nel pomeriggio del 25 novembre, presso la Camera di Commercio, che sarà affianco all’Associazione “le donne del vino” verrà dibattuto l’argomento alla presenza di rappresentanti della Cooperativa Noemi di Crotone che si occupa di aiutare e supportare le donne vittime di violenza.

Alla manifestazione prenderanno parte le autorità, gli esponenti dell’Amministrazione Comunale, le associazioni, i giovani e la cittadinanza.