La Polizia di Stato di Crotone intensifica i controlli e sequestra botti pirotecnici

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nel Capoluogo, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale della Polizia Amministrativa, dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, della Digos, dell’Ufficio Immigrazione, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 356 persone identificate, di cui 89 positivi e 26 extracomunitari

– nr. 226 veicoli controllati

– nr. 23 posti di controllo

– nr. 1 infrazione al Codice della Strada

– nr. 1 attività commerciale controllata

– nr. 2 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria

– nr. 1 segnalazione al Sig. Prefetto per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale

Il Personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile ha posto l’attenzione su nr. 18 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Crotone.

Il personale della Digos e dell’Ufficio Immigrazione ha identificato nr. 16 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale.

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 19 persone, di cui nr. 3 risultate positive in banca dati SDI, ed ha controllato nr. 15 veicoli elevando nr. 1 sanzione al Codice della Strada con contestuale ritiro della patente di guida.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato nr. 77 persone, di cui nr. 14 positivi, e ha controllato nr. 53 veicoli.

Nel corso del medesimo servizio, la Polizia Amministrativa ha proceduto al controllo di un’attività commerciale ove ha accertato la presenza di materiale pirotecnico non conforme alla normativa vigente.

All’esito del controllo, il titolare è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per commercio abusivo di materie esplodenti e sono stati sequestrati 23.572 articoli pirotecnici per un peso lordo totale di 65 kg.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti hanno segnalato al Sig. Prefetto nr. 1 soggetto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale, sequestrando 0,68 grammi di cocaina e hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria nr. 1 soggetto per porto di armi od oggetti atti ad offendere in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico dalla lunghezza di 16 cm.

Contestualmente, il medesimo personale impiegato nel servizio di controllo del territorio ha rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, un involucro contenente 0,19 grammi di cocaina ed ha identificato nr. 226 persone, ha controllato nr. 158 veicoli e ha effettuato controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.