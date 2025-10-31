La Polizia di Stato di Crotone interviene in occasione delle forti precipitazioni

In occasione delle avverse condizioni meteorologiche che, nelle ultime ore hanno interessato la provincia di Crotone, colpita da forti precipitazioni che hanno causato importanti allagamenti e dall’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile, la Polizia di Stato è prontamente intervenuta per assicurare la gestione della viabilità e prestare soccorso agli utenti della strada.

Particolari criticità si sono riscontrate sulla Statale 106, nel tratto di strada in direzione Catanzaro, tra Isola Capo Rizzuto e Botricello, rendendo necessari il temporaneo blocco del traffico e immediate operazioni di soccorso agli automobilisti in difficoltà.

Tempestivo è stato l’intervento della Polizia Stradale, coordinata dal Commissario Lucia Marchegiani che ha mantenuto un costante contatto con il Prefetto di Crotone, Franca FERRARO ed il Questore della Provincia, Renato PANVINO, che hanno seguito con attenzione le fasi di prevenzione e soccorso pubblico.

Gli operatori impegnati sono stati supportati dal Compartimento di Polizia Stradale e dalla loro la sala Operativa che ha diretto le operazioni di soccorso e garantito, con l’ausilio delle pattuglie intervenute, la gestione della viabilità, al fine di arrecare il minor disagio possibile e regolare il traffico sull’arteria statale che rappresenta il principale canale di collegamento tra le città di Crotone e Taranto.

Per gestire l’emergenza è stato impiegato tutto il personale prontamente reperibile e, nei punti di maggiore criticità, si è reso necessario l’intervento del personale Anas, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e di due equipaggi della Polizia Stradale di Catanzaro.

Grazie alla preziosa sinergia tra gli operatori, è stata ripristinata la regolare viabilità nel più breve tempo possibile ed in totale sicurezza, soccorrendo anche un uomo che, a causa della forte pioggia, era rimasto bloccato all’interno della propria autovettura al centro della carreggiata a causa di un guasto al veicolo.

Il tempestivo intervento della Polizia di Stato, coadiuvata anche dall’Arma dei Carabinieri, ha consentito di garantire la sicurezza della circolazione e di prevenire ulteriori disagi, confermando ancora una volta la costante presenza e la vicinanza alla cittadinanza, soprattutto nei momenti di emergenza.

La Polizia di Stato, ancora una volta conferma lo slancio al servizio dei cittadini superando anche le condizioni climatiche avverse. In situazioni critiche come quelle inerenti alle calamità naturali, gli uomini e le donne della Polizia di Stato confermano la loro presenza e prossimità, essenza del loro “esserci sempre”.