La Polizia di Stato di Crotone sequestra oltre 400 kg di articoli pirotecnici

Continua incessante l’attività della Polizia di Stato per garantire un capodanno sicuro ai cittadini. L’operazione odierna si inquadra in un più ampio piano predisposto dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, che ha impiegato personale delle Volanti, della Polizia amministrativa, degli artificieri e della Polizia scientifica.

Un pool di uomini specializzati nel controllo del territorio e del materiale esplodente, infatti numerosi sono stati i servizi disposti dalla Questura sia nel Capoluogo che in provincia.

Nel corso di questi servizi mirati, gli Agenti hanno effettuato un controllo presso un’attività commerciale sita nel centro di Crotone ove hanno proceduto al sequestro di un ingente quantitativo di materiale pirotecnico e di tabacco venduto illegalmente, nonché di prodotti accessori al fumo, sottoposti a sequestro amministrativo per un totale di nr. 118.580 filtri, nr. 91.720 cartine, nr. 210 mila pezzi di prodotti accessori al fumo per un equivalente in tabacco di circa 1,92 kg.

Nel corso del medesimo controllo, personale della polizia amministrativa ha accertato la presenza di materiale esplodente rinvenendo articoli pirotecnici la cui detenzione non rispettava le prescrizioni imposte dalle norme vigenti in materia.

L’ingente quantitativo di materiale esplodente, pari a circa 400 kg, suddiviso in oltre 215.000 pezzi, è stato sottoposto a sequestro ed il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per essersi reso responsabile del reato di detenzione abusiva di materiale pirotecnico.

L’intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio predisposto dalla Polizia di Stato in vista delle festività di fine anno e conferma il costante impegno nel contrasto al commercio illegale di materiale esplodente, a tutela della sicurezza pubblica e dell’incolumità dei cittadini.

La Polizia di Stato prosegue senza sosta nelle attività di vigilanza e prevenzione, al fine di assicurare il rispetto delle regole e garantire un clima di sicurezza per tutta la collettività.

L’attività si inserisce in un piano di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati attraverso la predisposizione di servizi di vigilanza volti a contrastare il commercio e la detenzione di materiale pirotecnico illegale, in prossimità della fine dell’anno periodo nel quale aumenta il rischio legato all’uso improprio di materiale esplodente.

L’impegno della Polizia di Stato nel contrasto al commercio di materiale esplodente ha permesso di sottrarre al mercato un quantitativo considerevole di materiale pirotecnico detenuto in contrasto alla normativa di settore, infatti il sequestro odierno si aggiunge a quello già effettuato nella città di Cirò marina pari a 235 kg, a quello effettuato nel Capoluogo pari a 65 kg, a quello effettuato nella città di Isola di Capo Rizzuto pari a 240 kg, e in ultimo a quello effettuato durante un servizio organizzato nelle città di Petilia Policastro, Mesoraca e Rocca Bernarda che ha portato al sequestro di 117 kg di materiale esplodente.

L’attività messa in campo dalla Questura di Crotone ha portato, complessivamente, al sequestro di circa 1000 Kg ( 10 Quintali) di materiale pirotecnico e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di nr. 8 persone per il reato detenzione abusiva di materiale pirotecnico.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria nr. 1 soggetto per violazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Crotone e hanno segnalato al Sig. Prefetto nr. 1 assuntore di sostanza stupefacente sequestrando 1,14 grammi di cocaina.

Contestualmente, il medesimo personale impiegato nel servizio di controllo del territorio ha identificato nr. 202 persone, ha controllato nr. 102 veicoli e ha effettuato nr. 10 controlli domiciliari alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.