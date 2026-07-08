La Polizia di Stato di Crotone sorride con il piccolo Antonio

Con soddisfazione il Questore della Provincia di Crotone Renato Panvino e la comunità della Polizia di Stato, stamane hanno accolto la missiva del primo cittadino ing. Vincenzo Voce, con la quale ha comunicato che per il piccolo Antonio, arruolato nella veste di “agente speciale”, è stata trovata una soluzione.

Qualche settimana fa erano stati investiti del problema il Sindaco e l’Assessore alle Politiche Sociali dr.ssa Maria Lucia Cosentino.

Difatti il piccolo Antonio, in occasione della visita in Questura aveva espresso il desiderio di far parte della Polizia di Stato e di poter vivere in una casa compatibile con le sue esigenze di salute.

Nella mattinata odierna è giunta la lieta notizia che di seguito è riportata.

La Polizia di Stato, oltre ad essere impegnata nel combattere la criminalità organizzata e garantire l’ordine pubblico nella Provincia di Crotone è proiettata al sostegno delle fasce deboli.