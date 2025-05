La Polizia di Stato di Crotone sottopone due uomini responsabili di stalking alla misura cautelare del divieto di avvicinamento

Gli agenti della Questura di Crotone hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione del divieto di avvicinamento con istallazione del braccialetto elettronico a carico di M. M. (classe 1992) indagato per il reato di atti persecutori commessi nei confronti della ex compagna.

Il provvedimento cautelare è stato emesso a seguito della denuncia sporta dalla donna che ha raccontato ai poliziotti di subire una serie di comportamenti vessatori e minacciosi da parte dell’uomo, il quale con carattere quotidiano poneva in essere condotte assillanti, controllanti ed ossessive tempestandola con incessanti telefonate ad ogni ora del giorno e della notte, effettuando, inoltre, pedinamenti e appostamenti cagionandole un perdurante e grave stato di ansia e di paura per la propria incolumità.

Gli approfondimenti investigativi condotti dai poliziotti della sezione specializzata “Reati contro la persona” della Squadra Mobile, che hanno immediatamente attivato la procedura del c.d. “Codice Rosso”, hanno permesso di ricostruire una serie di atti persecutori, minatori ed aggressivi posti in essere da parte dell’uomo il quale vessava la donna con condotte ossessive e violente, inducendole a modificare le loro abitudini di vita.

Le puntuali dichiarazioni della persona offesa e gli altri esiti dell’attività investigativa, trattati dalla Procura della Repubblica di Crotone guidata dal procuratore Domenico GUARASCIO, confluivano in una richiesta di misura cautelare che è stata accolta dal GIP del Tribunale di Crotone ed eseguita immediatamente dalla Squadra Mobile nei confronti dell’indagato, il quale non potrà avvicinarsi alla donna ed ai luoghi da queste frequentati.

Nella medesima giornata gli agenti della Questura di Crotone hanno anche dato esecuzione ad un’ulteriore ordinanza cautelare di applicazione del divieto di avvicinamento con istallazione del braccialetto elettronico a carico di C. M. (classe 1991) indagato per il reato di atti persecutori commessi nei confronti del compagno della ex moglie.

Il provvedimento è stato emesso a seguito della denuncia sporta dall’uomo riferiva di subire dal 2024, una serie di comportamenti vessatori e minacciosi dell’ex marito della propria compagna.

I successivi approfondimenti investigativi condotti dalla locale Squadra Mobile, hanno permesso di accertare che l’uomo, mosso da uno smodato sentimento di ossessione e gelosia nei confronti del nuovo compagno della propria ex moglie, aveva in più occasioni commesso aggressioni fisiche e pedinamenti cagionando nell’uomo un grave stato di ansia e paura inducendolo a modificare le proprie abitudini di vita.

Gli odierni provvedimenti rientrano nell’ambito dell’attività posta in essere dagli uomini della Polizia di Stato voluta fortemente dal Questore della Provincia di Crotone Renato PANVINO, che attraverso la creazione di una squadra specializzata ha attuato una serie di iniziative volte a contrastare ogni manifestazione di violenza.

Dal mese di aprile u.s. gli uomini della Questura di Crotone hanno proceduto ad eseguire 6 provvedimenti cautelari nei confronti di soggetti che con le loro condotte hanno adottato violenza domestica o di genere o hanno perpetrato comportamenti persecutori.