La Polizia di Stato di Reggio Calabria esegue due ordinanze di confisca patrimoniale

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio28 minuti fa
28 Meno di un minuto
La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha dato esecuzione a due distinte ordinanze di confisca patrimoniale emesse nei confronti di due soggetti condannati in via definitiva dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, rispettivamente per i reati di trasferimento fraudolento di valori in concorso ed associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

A seguito degli accertamenti patrimoniali, svolti dai poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura reggina, sono stati confiscati due immobili, ubicati rispettivamente nei Comuni di Reggio Calabria e Gioia Tauro, il cui valore complessivo ammonta a circa 600 mila euro.

